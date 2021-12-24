В Хабаровском крае пропал охотник на снегоходе Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В районе имени Полины Осипенко в Хабаровском крае пропал охотник. Мужчина месяц не выходит на связь. Поиски человека с воздуха результатов не дали, сообщили в ГУ МЧС региона.

В пресс-службе ведомства рассказали, что к ним за помощью обратились полицейские и родственники пропавшего. По их словам, тот уехал на снегоходе на охотучасток, но в назначенное время домой не вернулся.

- Первоначально розысками охотника занимались сотрудники МВД России, родственники и волонтеры, знающие местность. В ходе проведения поисковых мероприятий на берегу в районе слияния ключей Болгар и Спирь в 90 километрах от районного центра они обнаружили рюкзак, - рассказали в ведомстве.

Дальше с воздуха удалось найти и снегоход. Но следов мужчины, ожидаемо, рядом не оказалось - за этот месяц в регионе несколько раз был сильный снегопад и метель.

Дальнейшие поиски будут проводиться силами полиции и волонтеров.