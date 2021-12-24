Традиционные блюда на новый лад: шеф-повар хабаровского ресторана поделился рецептами

Традиционные для праздника пельмени могут быть необычными. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В гостях у радио «КП – Хабаровск» побывал Михаил Набережный, шеф-повар кейтеринговой службы «Два шефа» и поделился с хабаровчанами парочкой интересных и не слишком сложных рецептов блюд, которые вы легко сможете повторить самостоятельно, разнообразив свой новогодний стол.

КОТЛЕТЫ ИЗ КАЛЬМАРА

Репчатый лук обжарить на сливочном масле до мягкости, дать остыть. Тем временем перемолоть сырой очищенный кальмар в мясорубке, добавив немного крабовых палочек. Можно порезать ножом и добавить к получившемуся фаршу немного крабового мяса, креветок или гребешков – любых морепродуктов. Также прокрутить через мясорубку обжаренный репчатый лук. Соединить всё в массу, добавить соль и специи по вкусу, хорошенько промешать.

- Масса получается очень нежная, с первого взгляда даже кажется, что из этого не получится сформировать котлету, - объясняет Михаил Набережный. – Но все получится. Сделайте небольшие котлетки, обваляйте в муке или панировочных сухарях и жарьте в разогретом растительном масле до готовности. Котлеты по вкусу получаются – «просто пушка».

ЗАПЕЧЕННЫЙ СВИНОЙ АНТРЕКОТ

Михаил Набережный ответил на вопрос, как запечь в духовке антрекот из свинины так, чтоб он получился максимально нежным и вкусным.

-Я рекомендую добавить различные специи для мяса - свежий тимьян, розмарин, чеснок. Не помешает сливочное масло. И я бы посоветовал обернуть кусок мяса пергаментом, а поверх фольгой – и запекать при слабой температуре 120-140 градусов четыре-пять часов. Тогда мясо получится очень нежным, - делится опытом Михаил Набережный

Михаил Набережный рассказывает, как добавить экзотики новогоднему столу Фото: Сергей ПЯТКОВ

ПЕЛЬМЕНИ С ФОРЕЛЬЮ И ПАПОРОТНИКОМ

Казалось бы, пельмени на новый год – это так традиционно и так скучно. Но начинка у пельменей может быть совершенно разной.

- Я делаю на новый год пельмени, но начинка там не совсем обычная. Тушеный с луком, морковью и соевым соусом папоротник я прокручиваю через мясорубку, добавляю немного соуса унаги и получившуюся массу соединяю с фаршем из форели. Вот и готова начинка. Пельмени получаются очень вкусными, сочными и необычными, - рассказывает шеф-повар.

Вот такие новые прочтения традиционных блюд. Согласитесь, совсем несложно в исполнении, и вы легко сможете повторить это дома. Для новогоднего стола это отличный вариант, чтобы добавить немного экзотики в привычный уклад.