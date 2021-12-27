В Хабаровском крае восстанавливается престиж профессии лесника

Для улучшения состояния природы края начали присматривать будущие кадры среди школьников и студентов колледжей. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Школьное лесничество в Хабаровском крае вызывает все больший интерес со стороны правительства региона. О том, что это такое, и чем это направление полезно для природы и подрастающего поколения, рассказали главный инженер ООО «Растим лес» Иван Денисов, председатель фонда экологии Дальнего Востока Алена Мостовая и исполняющий обязанности председателя комитета лесного хозяйства при правительстве Хабаровского края Максим Валерьевич Гулько.

- Мы занимаемся экологическим образованием молодежи, вновь прививаем детям любовь к окружающему миру и бережное отношение к флоре и фауне. Сегодня это направление немного забылось, но мы стараемся его восстанавливать, - рассказал Иван Вячеславович. - Первым шагом к восстановлению было соглашение со школой Ильинки. Сегодня данное направление управляется Дальневосточным фондом экологии.

- На данный момент задействованы тридцать детей из двух школ села Ильинка, однако в ближайшее время планируется открыть еще несколько кружков в самом Хабаровске, - отметила Алена Николаевна. - Помимо изучения теории, мы также проводим выездные мероприятия в парках и питомниках краевого центра. Следующая выездная акция пройдет в Воронеже 22 января.

Председатель фонда экологии также отметила, что дети дружат и общаются лучше, когда занимаются одним интересным общим делом.

- На территории края существует больше двадцати объединений школьного лесничества, но по большей части они поддерживаются силами энтузиастов, - заявил Максим Валерьевич. - Для улучшения состояния природы края мы начинаем присматривать себе будущие кадры среди школьников и студентов колледжей. В наших интересах уделить направлению лесничества как можно большее внимание.