Стойкость в жестокие морозы: как живут солдаты Восточного военного округа на стройке новой ветки БАМа

23 декабря был сдан первый построенный бойцами ВВО километр будущего грандиозного пути Фото: Александра ШОПЕНКО

Байкало-Амурская магистраль - почти 4,3 тысячи километров пути, проложенных в суровой тайге от станции Тайшет до Советской Гавани. «Стройка века» - так окрестили БАМ в СССР: на возведение колоссальной железной дороги съезжались люди со всей страны, работали в суровых сибирских и дальневосточных условиях, создавали поселки, налаживали быт. Магистраль, которую строил, казалось, весь Союз, верой и правдой служит до сих пор, но остро нуждается в расширении. Новый проект окрестили БАМ-2.

ПУТЬ НА БАМ

Когда мне предложили отправиться на БАМ-2 в соседний регион, я согласилась без долгих раздумий. Во-первых, - посмотреть своими глазами, как живут и работают в люди в условиях суровой дальневосточной зимы, во-вторых, чтобы стать свидетелем исторического момента - сдачи первого километра пути, который прокладывали через тайгу солдаты Восточного военного округа. Путь лежал в Огорон - поселок на севере Приамурья. Прогноз погоды порадовал мало: фактическая температура - 36 градуса ниже ноля.

-Мороз такой, что лицо как будто выжигает, поэтому одевайтесь тепло, - сказали военные.

Температура воздуха ощущалась на все -45 градусов Фото: Александра ШОПЕНКО

Сказано - сделано. Ранний подъем, максимальное утепление и звонок: «Вылет откладывается из-за плохой погоды в Амурской области». Оставалось время еще раз оценить морозоустойчивость подобранного лука из теплых лосин, штанов с флисовым подкладом, водолазки, шерстяного свитера и папиного хоть и огромного, но безумно теплого пуховика, который неоднократно был проверен в жестких погодных условиях БАМовских поселков.

На аэродроме «Центральный» ждал своих пассажиров Ту-154. Внутри - ничего необычного, разве что кресла жестковаты, но глупо было ожидать в военном самолете роскошные мини-кровати со встроенными барами. Бизнес-класс Ту-154 выглядит уютнее, разумеется, в армейском понимании комфорта.

Небольшое ожидание и борт выруливает на взлетно-посадочную полосу. Загудели двигатели, три, два, один, и самолет оторвался от земли. Сразу же почувствовался резкий перепад давления, сильнее обычного заложило уши. Но об этом быстро забываешь, когда смотришь в иллюминатор. С высоты открывается прекрасный вид на сопки и заснеженные леса. Внизу «проплывают» причудливые узоры заледеневших рек, а наверху - синее бескрайнее небо.

Внутри комплекса сауны, тренажерный зал, комнаты досуга, казарменные помещения Фото: Александра ШОПЕНКО

Час лету и мы на аэродроме «Украинка». Дальше пересадка на вертолет Ми-8АМТШ, еще около полутора часов в небе на высоте 150 километров, с которой легко просматриваются кабаны, олени и косули, и мы на месте.

«НАМ НИЧЕГО НЕ СТРАШНО»

Едва ноги ступили земли, мороз ударил, как кувалдой - температура воздуха ощущалась на все -45 градусов, что подтвердил треск стекл автобуса. Но подобранный наряд спас от тотального обледенения. Прибыли мы на военную базу, которая находится недалеко от существующего одноименного поселка. Здесь живут срочники и контрактники, строящие путь Огорон-Молдавский.

Впереди еще 12,6 километра работ на участке Огорон-Молдавский. Фото: Александра ШОПЕНКО

Обосновались военные в теплых одноэтажных зданиях, стоящих на сваях, вбитых в вечную мерзлоту. Внутри сауны, тренажерный зал, комнаты досуга, казарменные помещения, чепок (армейский магазинчик), вместительные столовые и даже своя пекарня. Комплекс легко разбирается и может быть перенесен в другое место после завершения работ на БАМе. Трудятся солдаты с утра до вечера: жарким летом с перерывами на остудиться, холодной зимой - на погреться.

С высоты открывается прекрасный вид на сопки и заснеженные леса Фото: Александра ШОПЕНКО

- В моем подчинении восемь человек, мы занимаемся укладкой рельсо-шпальной решетки. Когда я заключал контракт, никогда не думал, что попаду сюда и буду вносить частичку себя в реконструкцию магистрали. При выполнении работ нам приходится сталкиваться с некоторыми трудностями, одна из них - низкие температуры. Но для нас это не помеха, нам ничего не страшно, - поделился Сергей Калита, военнослужащий железнодорожного соединения Восточного военного округа (ВВО).

На базе живут срочники и контрактники, строящие путь Огорон-Молдавский Фото: Александра ШОПЕНКО

БАМ-2

Существующая Байкало-Амурская магистраль - однопутевая дорога. Ее пропускная способность перестала отвечать требованиям современного мира, поэтому было решено строить разъезды, которые со временем будут объединяться и вырастут в полноценную магистраль.

В Амурской области на строительстве БАМа-2 работают порядка 800 солдат ВВО Фото: Александра ШОПЕНКО

На строительстве БАМа-2 работают гражданские железнодорожники, заключенные, вольнонаемные люди и военные. За Вооруженными силами РФ закреплено 339 километров магистрали от станции Улак до Февральска. Солдаты Восточного военного округа заняты на возведении участка от Улака до разъезда Мирошниченко (156 километров).

23 декабря был сдан первый построенный бойцами ВВО километр будущего грандиозного пути. Он отмечен символическим «золотым звеном», которое служит напоминанием мужества всех тех, кто трудится на строительстве БАМа-2.

Существующая Байкало-Амурская магистраль - однопутевая дорога Фото: Александра ШОПЕНКО

- Наращивание транспортных железнодорожных потоков позитивно отразится на экономическом потенциале и развитии страны. Вы даете второе дыхание Байкало-Амурской магистрали. Задачу необходимо выполнить с высоким качеством и в установленные сроки, - сказал генерал-полковник Александр Чайко, командующий войсками Восточного военного округа.

Солдатам предстоит продираться сквозь тайгу, строить дороги-дублеры, делать насыпи Фото: Александра ШОПЕНКО

Впереди еще 12,6 километра работ на участке Огорон-Молдавский. Солдатам предстоит продираться сквозь тайгу, строить дороги-дублеры, делать насыпи, укладывать рельсы и все это в вечной мерзлоте. Военные трудятся с опережением графика более чем на 100 процентов, благодаря чему сроки окончания строительства двухпутных вставок сдвинулись на 2023 год.

- Седьмая отдельная железнодорожная бригада выполняет задачи по реконструкции 40-километрового участка Байкало-Амурской магистрали. Уже отсыпано 54 тысяч кубических метра земляного полотна, положен первый километр рельсошпальной решетки. Задача на 2022-2023 годы - сдать четыре объекта: двух перегонов и двух двухпутных вставок, - сообщил Павел Шаров, командир железнодорожного соединения ВВО.

В Амурской области на строительстве БАМа-2 работают порядка 800 солдат ВВО.