Посейдон в сланцах: хабаровские «моржи» открыли сезон закаливания

Закаленные хабаровчане оголились на берегу Амура в -30 градусов Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Пока жители Хабаровского края прячутся по домам от мороза, согреваясь горячим чаем, находятся люди, которым холода ни по чем. В то время, как мы надеемся, что в ближайшие дни погода проявит к нам благосклонность, они от всей души радуются, что дождались суровую зиму. На лодочной станции «Дельфин» состоялось открытие сезона закаливания 2021-2022, которое провела Федерация зимнего плавания и закаливания «Айсберг».

Неподготовленных людей такие кадры могут шокировать Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

В программе открытия были торжественная часть, массовый заплыв в Амуре, а также выход Посейдона в сопровождении очаровательной русалки. Что движет пловцами, смело шагающими в заледеневшую реку, мы решили узнать у них лично.

- Мы ходим туда греться. На улице -30 градусов, а в воде 0, – рассказал «КП» - Хабаровск» один из участников заплыва.

В Хабаровске закаливаются не только мужчины, но и женщины Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Лично убедившись, что эти закаленные люди без промедления заходят в воду, прыгают в сугробы и стоят на морозе в купальниках, мы решили узнать, в чем секрет такой устойчивости к холоду. Как оказалось, дело в силе духа и упорных тренировках.

- С осени, как только вода становится холодной, мы начинаем тренироваться. Соблюдаем маршруты, постепенно увеличивая дистанцию. Начинаем с «Амуркабеля» и плывем дальше. Так плаваем четыре раза в неделю, – сказала «КП» - Хабаровск» Анна, одна из участниц заплыва.

Украсила берег Амура и новогодняя елочка Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Участники также поделились, как начали свой путь в этом виде спорта.

- Изначально я пошла из интереса узнать, как это плавать в холодной воде. Первые разы было достаточно страшно, потому что пугала неизвестность. А потом это уже как наркотик. Такие ощущения и по телу, и внутри, и мне начало нравиться. До этого я занималась два года плаванием, и так продолжила, – рассказала Валерия Нестерова, молодая участница заплыва.

Девушка уверила, что морозная погода их совершенно не пугает

- Если бы нас пугал холод, мы бы в воду не зашли – сказала Валерия.

Многие из пловцов имеют за спиной многолетний опыт «моржевания».

- Я занимаюсь уже 4 года. Почти всегда занимаю первые места по продолжительности нахождения в воде. Рекорд – 24 минуты в ледяной воде, – рассказал «КП» - Хабаровск» Дамба, член клуба «Айсберг».

Открыли сезон Посейдон и Русалочка Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Мужчина рассказал, что главной мотивацией для него является крепкое здоровье.

- Самое большое достижение - практически не чихаю и не болею. И самое главное – настроение хорошее, и люди прекрасные, очень интересные, – добавил хабаровский «морж».

Среди членов клуба есть как молодые участники, так и люди почтенного возраста.

- В клубе занимаюсь пятый сезон, а вообще со школьных лет. Занимался гимнастикой, ходил на пробежки по утрам и плавал в незамерзающем озере. С 1969 года увлекся подводным плаванием. С организации клуба я здесь, занимаюсь спортивным плаванием на дистанции, на время и так далее, – рассказал «КП»-Хабаровск» Игорь Сорокопуд, один из самых взрослых участников клуба.

Все участники открытия были очень рады крепкому морозу Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Мужчине 72 года, однако он прекрасно выглядит, пышет здоровьем и пребывает в прекрасном настроении.

Все участники «Айсберга» излучали тепло, которого так не хватает в последнее время, и уверяли, что зимнее плавание является неотъемлемой частью их жизни. Остается пожелать им достижений на соревнованиях и крепкого здоровья.