Елена Гандурова: «Хабаровская городская поликлиника №7 адаптировалась под реалии пандемии»

Елена Гандурова, главный врач КГБУЗ «Городской поликлиники №7» Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровске и Хабаровском крае ценность медицинского работника важна не меньше, чем в других частях России, особенно в современных реалиях пандемии. О том, как персоналу городской поликлиники №7 удается успешно оптимизировать работу по помощи пациентам и об итогах деятельности за год рассказали главный врач КГБУЗ «Городской поликлиники №7» Елена Гандурова и заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Ольга Димова.

- Несмотря на так называемые «боевые действия», которые идут во всех медицинских учреждениях страны, у нас настала фаза привыкания. Пока ковидная инфекция недостаточно управляема, мы стараемся адаптироваться. За последний год мы создали в поликлинике дополнительный call-центр для пациентов с COVID-19, а также организовали алгоритм для работы операторов и для аудионаблюдения за обследуемыми. В целом работа поликлиники нацелена на получение обратной связи от заболевших. Также 100% сотрудников поликлиники №7 вакцинированы. На данный момент уже привили 22 тысячи хабаровчан, а в запасе у нас имеется широкий спектр вакцин для всех пациентов,- сообщила Елена Геннадьевна.

Елена Гандурова, главный врач КГБУЗ «Городской поликлиники №7» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Также в поликлинике регулярно проходит техническое обновление. За последние несколько лет появились новейшие маммограф и флюорографы, а каждые пять лет проводится замена тяжелого оборудования. Как рассказала Ольга Димова, сейчас существует проблема с персоналом. Решать этот вопрос довольно тяжело, но в седьмой поликлинике решили пойти другим путем.

- В нашей поликлинике развивается бережливое производство. Это стандартизация, составление маршрутизации, стандартных операционных карт. Любой специалист может прийти на работу в поликлинику, сесть на рабочее место, и ему будет все понятно. Например, придет участковый терапевт, который не знает особенностей нашей поликлиники, посмотрит документы и поймет, что этого пациента нужно направить с данной патологией сюда, этого в другое место.