Кирилл Толкачев: «В компетенции психиатра находится каждый из нас на всем протяжении жизни»

Кирилл Толкачев, врач-психиатр Краевой клинической психиатрической больницы. ФОТО: предоставлено героем публикации

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый четвертый-пятый житель Земли страдает тем или иным психическим расстройством, а каждый второй имеет шанс им заболеть в течение жизни. Откуда берутся психические заболевания? В этом вопросе разбирались в эфире радио «КП» с Кириллом Толкачевым, врачом-психиатром Краевой клинической психиатрической больницы.

- Психические болезни, они берутся оттуда же, откуда берется психика. То есть из всех факторов, которые влияют на формирование души. Это и воспитание, и раннее развитие, культурная жизнь, генетика, взросление мозговой ткани и старение. Все это при неправильном действии может вызывать изменения психики, которые мы уже назовем болезнью. Если мы посчитаем всех клиентов психиатра, добавим зависимости и неврозы, тревожные расстройства, то поймем, что в компетенции психиатра находится каждый на всем протяжении жизни, - рассказал гость эфира.

Кирилл Сергеевич также рассказал, что наши психические болезни сопровождаются нарушениями самокритики. Это или буквально от того, что человек не понимает, что с ним происходит, он думает, что его беспокоит физический недуг, либо реально демонстрирует вычурное поведение, но по психической болезни не может его осознать.

- Сопротивление психиатрии очень велико, я даже не знаю, насколько это решаемо. Психические больные нуждаются в руководстве, заботе окружающих. У нас есть особое отношение к психиатрии, психологии - люди свою психику оберегают от вмешательства. И вы можете представить, что вы наверняка волнуетесь пойти к врачу, к зубному. А здесь в вашу психику будут вмешиваться.

Как и во всей другой медицине, дальнейшие действия врача зависят от диагноза. В арсенале у психиатра медикаментозное и терапевтическое лечение.

- Придуманы очень эффективные препараты, которые могут помочь при шизофрении, биполярном расстройстве, большинстве тревожных неврозов. Лечение будет основным, даст быстрый и красивый результат. Есть важные расстройства, которые не подвержены медикаментозному лечению. Это расстройство личности, зависимости. Здесь будет играть важную роль психотерапия, потому что просто нет таких таблеток, которые бы решили эту проблему. Часто психотерапия играет реабилитационную роль. Она помогает ослабшую психику укрепить, компенсировать тот ущерб, который болезнь принесла в процессе развития, - говорит эксперт.

Врач-психиатр рассказал, что сейчас современное эффективное лечение, и оно может обеспечить ремиссию в течение долгих лет. Конечно, такое, что пациент принимает лекарства всю жизнь, бывает очень редко. Что касается социальной адаптации, то это обычно психотерапия, которую проводят курсами.

- Мы знаем, что есть группы анонимных алкоголиков и наркоманов, в которых годами находятся пациенты и борются с болезнью. Я сразу оговорюсь, что бывших алкоголиков и наркоманов не бывает. Это такая большая ложь и непонимание. В этом слове заложено то, что алкоголик и наркоман все же вернется к употреблению, умрет, и все будет плохо. На самом деле их можно вылечить, и они будут полноценными членами общества и никогда не вернутся к алкоголю и наркотикам. Почему есть феномен анонимных алкоголиков и наркоманов? Интенсивность лечения должна быть высокая. Не хватит только раз в неделю ходить к психологу, иногда нужно ходить на психологические мероприятия каждый день. И возникло это движение у зависимых волонтеров, которые воспроизводят психотерапию непрофессионально, но массово. Как правило, медицина не справляется с таким объемом лечения.