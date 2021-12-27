Мальчику повезло - его заметил водитель скорой помощи Фото: Скриншот с видео

В Хабаровском крае зверствуют сильные морозы: фактические -30 -40 ощущаются минимум на десять градусов ниже. Холод пронизывает до самой души, несмотря на теплую одежду. Тем страннее кажется ситуация, которая произошла в Амурске 25 декабря: голый ребенок замерзал на улице.

«ПОТЕРПИ»

Трехлетний мальчик гулял около дома по проспекту Мира. Ребенок был полностью раздет, разут и сильно замерз - в этот день в Амурске стоял 30-градусный мороз, который ощущался как -36 -40 градусов. Родителей малыша поблизости не было. Мальчику повезло - его заметил водитель скорой помощи.

- Ну потерпи, потерпи, потерпи. Ноги больно? Терпи, терпи, - приговаривал водитель скорой.

Спасение ребенка попало на видео. На кадрах малыш плакал - у него настолько сильно болели ноги, что разговор давался ему с трудом. Водитель скорой укутал рыдающего мальчика в куртку и попытался его успокоить.

- Наша бригада поехала на вызов. Фельдшер зашел в квартиру, водитель остался у подъезда и заметил раздетого ребенка. Наш сотрудник посадил мальчика в машину, обогрел. Когда фельдшер вышел, ребенка отвезли в больницу, - рассказал «КП» Анатолий Сопов, заведующий отделением скорой помощи Амурской центральной районной больницы.

ПАПА СПАЛ

Трагедию удалось предотвратить, но вопросы остались. Почему ребенок оказался на улице, да еще и без одежды - выясняют следователи и прокуроры. Пока известно, что мама малыша ушла к родителям помочь с ремонтом, а отец крепко спал дома.

- В тот день старшая сестра утром пошла в школу и не закрыла входную дверь. Предварительно мальчик сам вышел на улицу, а вернуться не смог: испугался и потерялся. Отец проснулся около 9:00, не нашел сына и позвонил в полицию. Там ему сказали, что ребенок в больнице, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Ребенок обморозил стопы, повреждения оказались не критичны. Сколько времени мальчик провел на улице - неизвестно. По словам специалистов, речь идет максимум о 20 минутах. В больницу к малышу приехала мама, которая решила остаться вместе с сыном под присмотром врачей. Малыша выписали, сейчас он дома.

ОФИЦИАЛЬНО

По имеющейся информации, семья мальчика благополучная и на учете в органах профилактики не состояла. Несмотря на это, прокуратура региона организовала проверку.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировала Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

Свою проверку в рамках статей «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» проводит и Следственный комитет.