Михаил Дегтярев увеличил премию деятелям искусства в десять раз

Министр культуры Юрий Ермошкин и Денис Желтоухов Фото: Максим МОЛОТОВ

В большом Доме приемов правительства Хабаровского края чествовали представителей литературы и искусства - писателей, архитекторов, артистов и деятелей народного творчества. 12 человек удостоились благодарностей, подарков и специальной премии губернатора за свои достижения. Эта церемония - одна из традиционных новогодних. Только в предыдущие годы она была, скорее, актом моральной признательности. Михаил Дегтярев привнес к заслуженной благодарности и вполне материальное воплощение - премия увеличена почти в десять раз и составила в этом году 100 тысяч рублей в каждой номинации.

- Уже в 26-й раз вручается премия за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения литературы и искусства, получившие общественное признание и являющиеся значительным вкладом в художественную культуру края. Наш регион обладает уникальным творческим потенциалом. Вы делаете большую работу, и культурная жизнь в регионе год от года становится все более интересной и насыщенной, - сказал в поздравительной речи министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

В 2021 году премию увеличили до 100 тысяч рублей Фото: Максим МОЛОТОВ

По положению о признании заслуг лауреаты определяются в областях литературы и искусства, музыки, документального кино, архитектуры и дизайна, сохранения объектов культурного наследия, народного художественного творчества, музейной и просветительской деятельности.

В этом году за достижения в сфере литературы лауреатами премии стали Виталий Краснер за сборник повестей и рассказов «Отвергнутые временем», Игорь Мосин за роман «Девятое измерение» и Наталья Саватеева за книгу «Тигр крадется по странице». В области изобразительного искусства отметили Валерия Леватаева за произведение монументальной живописи «Черное солнце. Памяти жертв Холокоста». В музыкальном искусстве лучшей стала Марина Арькова за «Двойной концерт для виолончели, аккордеона и симфонического оркестра «Сны Майи». Премию получила и кинодокументалист Анна Самойлова за неигровой национальный видеофильм «Тропою сказочной иду».

Церемония включила и особенную часть - министр культуры вручил заслуженному артисту России и народному артисту Хабаровского края Денису Желтоухову награду его отца. Без преувеличения любимый не только всеми хабаровчанами Игорь Желтоухов скончался в этом году, не успев лично получить символ высшей российской театральной признательности. За выдающийся вклад в развитие театрального искусства ему была присуждена национальная театральная премия «Золотая маска». Он просто не дожил до этого события. «Золотая маска» - точнее, процедура награждения - в Москве несколько раз переносилась по разным причинам, в том числе из-за пандемии. А потом Игорь Евгеньевич заболел, и его не стало. «Маску» вручили его семье.

- Отец всегда был эталоном не только великой игры на сцене. Для нас он был образцом, прежде всего, человечности, мудрости и беззаветной преданности делу своей жизни, - сказал его сын Денис Желтоухов.

За время существования краевой премии около 300 деятелей культуры и искусства были удостоены почетного звания лауреатов.