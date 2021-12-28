Он просто защищал своих: в Хабаровске живодеры жестоко расправились с собакой. Фото: Игорь Волков

В Хабаровске с особой жестокостью убита дворняга по кличке Малыш. Пес, который охранял лодочную станцию и был любимчиком местных рыбаков, стал жертвой живодеров. Эксперты, занимающиеся изучением травм на теле собаки, осмотрев его, сделали холодящие кровь заключения: животное убивали долго и мучительно, поочередно ломая ему кости и нанося один за другим болезненные удары.

Малыш вместе с еще двумя дворнягами охранял боксы на лодочной станции №7. Прибился туда к людям. Забрать его себе никто не решился. Но зато оборудовали будку, защищающую от холодного ветра, и подкармливали. Но это было летом. А зимой люди со станции ушли. Тогда Малыш перешел на довольствие к зоозащитникам. Те приходили и кормили собаку. Недавно они выложили в Сеть видео и сообщили: пса убили. Не просто застрелили или отравили, как это любят делать догхантеры. Собака буквально подверглась пыткам и страдала от истязательств живодеров.

- Нашли его в овраге. Повсюду кровь. На будке есть сколы. По-видимому, его били об нее. Все вокруг затоптано людьми. Учитывая, как далеко от будки он был найден, и по тому, как расположены следы крови, можно смело предположить, что он пытался сбежать, но его догнали и продолжили добивать, - рассказал куратор Малыша Игорь Волков.

Эксперты уверены: собакой будто играли в футбол - гематомы по всему телу.

Кто и за что так зверски расправился с псом, точно не известно, и виновных должна будет установить полиция. Заявление туда уже написано. Как сообщил Волков, нет сомнений, что Малыш стал жертвой любви к людям. Всего за день до этого мужчины с соседних лодочных станций не поделили место для рыбалки. Пес сразу встал на сторону своих и попытался прогнать чужаков. Разборки завершились, и все разошлись, но на следующий день собака была убита.

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