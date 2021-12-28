«Настоящие садисты»: четырех собак задрали волки в Хабаровском крае

Хозяева обязаны принимать меры для обеспечения безопасности своих питомцев Фото: Елена ВАХРУШЕВА

20 декабря в поселке Санболи Хабаровского края волки задрали четырех собак. Согласно сообщению Комитета охотничьего хозяйства Хабаровского края, в охотничьих угодьях, граничащих с поселком, проводятся мероприятия по отстрелу конфликтных животных.

- Наша задача - регулировать численность волков. Но это не значит, что если волки задрали собак, необходим отстрел. Сначала нужно понять, превышает ли их численность допустимую, а уже потом принимать такое решение. В поселках, находящихся близко к лесу, хозяева в первую очередь сами должны обеспечивать безопасность своих питомцев, они за них в ответе, - объясняет «КП» - Хабаровск» Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов края.

По словам охотоведа, подобное отношение к своим животным со стороны человека является не просто халатным, а даже жестоким.

- Посудите сами: собака на привязи, на открытой территории. Разумеется, что волку, что тигру гораздо проще забрать собаку, чем охотиться. Можно сказать, тут все готовое. Но проблема именно в том, что хозяин не защищает свое животное. Я вижу это не просто как небрежность, а как жестокость по отношению к собаке. Может, они садисты вообще? На мой взгляд, этот вопрос вообще должен заинтересовать зоозащитников, - комментирует Юрий Колпак.

Еще одна ситуация произошла 20 декабря - бурый медведь вышел на территорию полигона биологических отходов птицефабрики «Комсомольская». Пока что эта информация не подтвердилась, но охотовед считает, что в этом мало удивительного.

- Много работ ведется сейчас на территории тайги. Вполне возможно, что его разбудили шумом. Если информация подтвердится, то пока животное находится в естественной среде обитания, мы его не трогаем. Если же, конечно, он начнет проявлять агрессию, будет представлять опасность, то будет принято решение об отстреле, - рассказывает охотовед.

Комитет охраны природных ресурсов в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения рекомендаций по поведению в ареале обитания диких животных. В первую очередь охотоведы просят заострить внимание на обеспечении безопасности своих домашних животных.