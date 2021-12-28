Возвращение к полноценной жизни

Учреждение помогает людям с сентября 2006 года и на сегодняшний день остается пока единственным в Хабаровском крае, осуществляющим комплексную социальную реабилитацию инвалидов и граждан пожилого возраста.

Осуществляемая Центром комплексная реабилитация направлена на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, на возможность полноценного восстановления, максимального развития и использования способности инвалидов к выполнению отдельных видов жизнедеятельности.

Ежегодно центр посещают более 1000 человек, и у 97% из них стабилизируется или улучшается текущее состояние. Такие высокие показатели напрямую связаны с комплексным подходом к процессу реабилитации и использованию современного оборудования.

Основная цель работы центра - улучшение качества жизни людей, получивших инвалидность в результате заболевания или травмы.

В центре совместно трудятся более ста человек: это и врачи – узкие специалисты, и инструкторы по лечебной физкультуре, логопеды, психологи, соцпедагоги и многие другие. Центр работает как единая слаженная система, задача которой возвращать людей к максимально полноценной жизни.

Следует отметить, что центр также имеет медицинскую лицензию, что позволяет проводить оздоровительные мероприятия, буквально «не отходя». Причем используются методы как классической, так и традиционной медицины.

Среди методов следует отметить как восстановительную терапию, так и различные методики психокоррекции, помогающие инвалидам в адаптации к сложившейся ситуации.

В учреждении постоянно появляется новое высокотехнологичное оборудование для передовых методов восстановительной терапии. Так, например, в центре присутствует экзоскелет, с помощью которого пациенты, неспособные к самостоятельному передвижению, могут поддерживать вертикальную позу и ходьбу. В учреждении также имеется «соляная пещера», приспособления для водолечения, механотерапии, различные комплексы для проведения занятий по ЛФК.

Одним словом, Центр реабилитации инвалидов в настоящее время является одним из немногих учреждений на Дальнем Востоке, чье техническое и кадровое оснащение позволяет проводить полноценную и комплексную реабилитацию людей, столкнувшихся с данной проблемой.