Технологии будущего

Зачастую, экспериментальные технологии, которыми иногда пренебрегают в других сферах, приходят на помощь при реабилитации инвалидов. Мы часто сталкиваемся с тем, что новые методы в медицине вызывают недоверие как со стороны врачей, так и со стороны пациентов. В целом, это нормальное человеческое недоверие к новому. Но именно в деле реабилитации новые технологии могут дать ощутимое улучшение.

Хабаровский центр реабилитации инвалидов также идет в ногу со временем и старается использовать в работе все возможные разработки.

Так, например, в 2020 году в центре реабилитации появился Экзоскелет, современный роботизированный ортез, который обеспечивает вертикальную позу и ходьбу для лиц, утративших эти базовые двигательные способности. Он предназначен для социальной адаптации и медицинской реабилитации пациентов с ограниченными двигательными возможностями, не имеющими возможности к самостоятельному передвижению – с ограниченной подвижностью или полной неподвижностью нижних конечностей при нормальном функционировании верхних конечностей и верхней части корпуса, вследствие заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной системы, перенёсших травм и операций, для реабилитации людей с локомоторными особенностями, в том числе инвалидов, людей перенёсших инсульт и параплегиков – людей, потерявших возможность к самостоятельному передвижению в результате повреждения спинного мозга и позвоночного столба вследствие травмы позвоночника.

В настоящее время экзоскелет «ExoAtlet», является единственным в Хабаровском крае. Уникальность этой модели в том, что имеет два способа управления движения: при помощи программного обеспечения, установленного на планшете и при помощи костыля с пультом управления.

Каждая тренировочная программа состоит из 10 - 12 тренировок, включающих в себя освоение ходьбы и собственно ходьбу в экзоскелете «ExoAtlet», длительностью около 60 минут, 5 раз в неделю, в течение 2 недель.

Несмотря на то, на сегодняшний день экзоскелеты не являются общепринятыми средствами лечения пациентов со спинальными заболеваниями и травмами, в перспективе они будут играть важную роль в реабилитации этой тяжёлой категории больных и смогут стать эффективным дополнением в линейке традиционных методов комплексной реабилитации людей с поражением центральной нервной системы.