Елена Бородина: «Компания «Аудионика» поможет подобрать слуховой аппарат на дому»

Елена Бородина, заместитель генерального директора по социальным вопросам компании «Аудионика». Фото: Сергей ПЯТКОВ

На разном этапе жизни у взрослых и детей вне зависимости от возраста могут возникнуть в том числе и необратимые нарушения слуха. Если лечение лекарственными и хирургическими методами невозможно, то решить проблему поможет слухопротезирование или кохлеарная имплантация. Об эффективности слухопротезирования говорили с Еленой Бородиной, заместителем генерального директора по социальным вопросам компании «Аудионика».

- Слухопротезирование можно сравнить с покупкой гаджета, который помогает вам коммуницировать с окружающим миром, если в одном из органов чувств произошел сбой. Это полноценный прием сурдоакустика, на котором человеку надевают слуховой аппарат и вставляют в ухо индивидуальный ушной вкладыш (если слуховой аппарат заушного типа). Слуховые аппараты бывают разные и зависят от степени и вида снижения слуха, а также типа ношения. Если вы носите его за ухом - это заушный аппарат, если в ухе - внутриушной, а если глубоко в слуховом проходе - внутриканальный. По степени снижения слуха различают средней мощности, мощные и супермощные. По количеству каналов обработки звука различают модели эконом, бизнес, комфорт и премиум классы.

Елена Сергеевна рассказала, что показания к слухопротезированию слуховыми аппаратами воздушной или костной проводимости зависят от степени снижения слуха, состояния наружного и среднего уха.

- Иногда у человека происходят частые отиты, и есть отделяемое из уха. Ему будет сложно пользоваться внутриканальным и внутриушным аппаратами - только заушным. Также много хлопот доставит уход за индивидуальным ушным вкладышем, поэтому для таких людей, возможно, слухопротезирование слуховыми аппаратами воздушной проводимости может не подойти. Но возможно слухопротезирование слуховыми аппаратами костной проводимости, они несколько иначе выглядят и надеваются по-другому. Также у пациента может быть сложная анатомическая форма наружного слухового прохода, отсутствие ушной раковины, хроническая инфекция наружного слухового прохода и прочие нюансы, которые несколько усложняют выбор типа слухового аппарата. Но у нашей компании солидный 14-летний стаж, поэтому мы умеем решать сложные задачи!

Также компания «Аудионика» предлагает выезд специалист на дом, который поможет подобрать слуховой аппарат. И не только.

- Сурдоакустик всегда предлагает померить несколько видов слуховых аппаратов. Ведь у каждого производителя свои особенности обработки звука. И здесь уже человек сам принимает решение, опираясь на свои предпочтения и ощущения - насколько ему комфортно вновь услышать мир с помощью цифровых слуховых аппаратов. Кроме того, мы выезжаем на коррекцию настроек аппаратов. Это нужно делать раз в полгода, особенно если имеется хроническое заболевание, оказывающее негативное влияние на слух. В основном, специалисты выезжают к людям с ограниченными физическими возможностями. И при этом пациенты получают такое же высокое качество обслуживания на дому, как и при личном посещении клиники.