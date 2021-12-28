Одно из главных чувств: специалисты по слуху «Аудионика» помогают слышать!

Мы говорим о специалистах по слуху «Аудионика», которые за долгие годы своей работы зарекомендовали себя, как истинные профессионалы. На это указывает не только география, но и многочисленные премии и благодарности. О секрете успеха и тайнах мастерства корреспондент КП побеседовал с Еленой Бородиной – заместителем генерального директора по социальным вопросам.

- «Аудионика» сегодня – это большая компания, но так было не всегда?

- Верно, мы начинали с одной маленькой клиники в Хабаровске, но самые первые годы работы показали нашу востребованность. В то время никто не занимался слухом на Дальнем Востоке. Нет, были, конечно, врачи в поликлиниках, но чтобы пройти диагностику и процедуру слухопротезирования, люди ехали в Москву или за границу – в специализированные клиники. Конечно, появление «Аудионики» стало спасением для многих слабослышащих людей. Сегодня у нас работает 23 отделения по всей России.

- Почему нужны специализированные клиники для людей с проблемой слуха?

- Потому что не существует лекарства от тугоухости. Не работают ни чудо-капли, ни мази, ни народные средства. Особенно это касается тугоухости застарелой. Временное снижение слуха может пройти самостоятельно или могут помочь лекарства. Если вы слышите плохо в течение полугода, может быть, еще может помочь операция, в некоторых случаях, но чаще всего – нет.

- Как происходит снижение слуха?

- В основном, незаметно. В подавляющем большинстве случаев слух медленно теряет качество. Снижение слуха не работает как снижение громкости на телевизоре. Это гораздо более сложный процесс. В первую очередь страдает разборчивость речи. Если бы у вас был снижен слух, то вы бы, скорее всего, просто не понимали половину из того, что я рассказываю. То есть человек говорит, открывает рот, воспроизводит звуки, вы их слышите, но ваша слуховая система испорчена, и передает в мозг не всю информацию. Мозг обрабатывает то, что до него доходит и получает что-то невнятное. В итоге, слабослышащий человек вынужден постоянно переспрашивать собеседника. Это может произойти с человеком любого пола, возраста и социального положения.

- Просто становится неразборчивой речь?

- Нет, конечно, В зависимости от степени и характера снижения, вы можете хорошо слышать высокие звуки и плохо – низкие, или наоборот. Чем выше степень снижения, тем меньше звуков он слышит, тем сильнее погружается в тишину. Вообще, каждый случай индивидуален.

- Но если вылечить тугоухость практически невозможно, то чем занимается клиника слуха?

- Слухопротезированием. Смотрите, нам повезло жить в эпоху довольно высоких технических достижений. Сейчас людям ставят бионические протезы вместо рук и ног, какие-то совершенно невероятные, которые могут двигаться, как настоящие. Мы все об этом знаем и понимаем, как это круто и здорово, потому что эффект от этих протезов – видимый, понятный. Вот, «Аудионика» подбирает такие же крутые протезы для слабослышащих людей. Это невозможно показать наглядно или описать словами. Это надо слышать. Самая близкая аналогия – это использование очков для близорукого человека.

- Речь идет о слуховых аппаратах, я так понимаю?

- О современных цифровых слуховых аппаратах. К сожалению, в наше время слишком большой круг приборов, которые не являются слуховыми аппаратами на самом деле, так называется. Чтобы было понятно, хочу сказать, что слуховой аппарат в 1995 году и слуховой аппарат в 2021 году различаются, как древний дисковый телефон и смартфон последнего поколения.

- Это разница касается только дизайна и размеров или принципа работы – тоже?

- Изменились и дизайн, и размер, и принцип работы. Старые слуховые аппараты и нынешние усилители звука, кстати, тоже, работают на аналоговом сигнале. Вот, есть микрофон, и он усиливает все звуки, которые вас окружают, как звук, записанный на пленку. Вот он такой, и вы ничего не можете с этим поделать. Просто громко будет все: и то, что вы слышите плохо, и то, что вы слышите хорошо, на разборчивость речи это не повлияет никаким образом. Как не понимали половину, так и не будете. Просто все будет громче.

- А сегодняшние устройства используют цифровой принцип работы со звуком?

- Да, и тут ученые совершили просто ошеломительный прорыв. Разложив звук на цифры, мы смогли получить над ним достаточный контроль, чтобы преобразовать звуки тех частот, что недоступны человеку, в то, что он сможет услышать своим остаточным слухом. Другими словами, мы усиливаем или перенаправляем только те звуки, которые человек не может слышать, а не все подряд, как при аналоговой обработке. Я понимаю, что звучит это сложно, но как только вы осознаете, какой эффект получается в итоге, вы получаете те же эмоции, когда видите бионический протез, шевелимый силой мысли. Это также здорово.

- А разборчивость речи тоже улучшается?

- Да, именно благодаря возможности преобразования звуков из одних частот – в другие. Мозг снова начинает получать всю необходимую для анализа информацию, и вы снова начинаете понимать, что вам говорят. Это один из самых трогательных моментов, когда человек надевает слуховые аппараты и начинает слышать. Он может наконец-то поговорить с родными, позвонить по телефону, почувствовать себя уверенно. Это момент такого неподдельного счастья. Часто мы не задумываемся о том, как на самом деле нам нужны другие люди и возможность просто по-человечески поговорить, как мы с вами сейчас.

Одно из главных чувств: специалисты по слуху «Аудионика» помогают слышать!

- Получается, что сейчас можно просто надеть слуховые аппараты и уйти счастливым?

- Почти. К сожалению, человеческий мозг устроен таким образом, что если он чем-то долго не занимается, то он стремится об этом забыть. Это касается и умения слышать. Человеку требуется время, чтобы привыкнуть к новому слуху. Вот еще, зачем нужны клиники слуха: мы в «Аудионике» не заканчиваем контакт тем, что надели слуховые аппараты на человека. У нас есть авторская программа адаптации. Мы натурально учим людей слышать заново. И в любое время человек может позвонить нам и получить консультацию, поддержку и другую помощь в вопросах слуха. А для детей, например, в нашей клинике в Хабаровске работает сурдопедагог.

- Почему у людей вообще начинаются проблемы со слухом?

- Причины могут быть самыми разными. Это и возраст, и наследственность, и травмы, и врожденные патологии. Свою лепту внес и Covid-19, после него слух может действительно серьезно пострадать. Поэтому специалисты рекомендуют проверять слух хотя бы раз в год, даже если вы думаете, что с вами все хорошо. В «Аудионике» это можно сделать бесплатно. Достаточно просто записаться.

- А можно как-то оградиться от этой проблемы? Есть какая-то профилактика?

- Здоровый образ жизни, свежий воздух, правильное питание, разумное использование наушников и средств индивидуальной защиты слуха, например, берушей. Современные беруши – это тоже не ватные затычки из давних времен, это реальное средство защиты для вашего слуха. Существуют беруши для самолета, для бассейна, для охоты. И это очень эффективный метод защиты слуха.

- Когда следует обратиться к специалистам по слуху?

- Раз в год – обязательно, не ждите тревожных симптомов, вы можете заметить их слишком поздно. В целом, нельзя откладывать обращение, если вы часто и на протяжении долгого времени переспрашиваете, повышаете громкость на телевизоре, вам кажется, что собеседник невнятно разговаривает, если в ушах появился шум. Все это указывает на проблемы со слухом. Тут очень важно не затягивать с обращением. Своевременная помощь может замедлить или даже остановить снижение слуха.

- Как проходит прием в «Аудионике»?

- Быстро, вежливо и приятно. Вы приходите, наши специалисты и администраторы помогают вам заполнить «Анкету слуха». После – вы проходите диагностику на современном оборудовании, специалист разъяснит все моменты и расскажет вам об особенностях вашего слуха. Если слух снижен, то вам будут предложены дальнейшие шаги по решению этой проблемы. Если ваш слух в норме, то специалист выдаст вам рекомендации по его дальнейшему сохранению. Все это спокойно, без очередей и скандалов с регистратурой.

- В заключение, что бы вы пожелали нашим читателям, у которых снижен слух?

- Я желаю им не бояться решать эту проблему. Грамотные, опытные специалисты и современные технологии способны решить практически любую проблему со слухом. В «Аудионике» есть и то, и другое. Я счастлива быть частью этой компании и помогать людям снова слышать пение птиц, голоса любимых людей и, конечно же, музыку.