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Общество28 декабря 2021 4:35

Никита Божок: «Дальневосточный центр проектирования вышел на международный уровень»

За 2021 год компания реализовала около 50 крупных проектов.
Ульяна КОСКИНА
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Никита Божок, генеральный директор «Дальневосточного проектного центра»

Никита Божок, генеральный директор «Дальневосточного проектного центра»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Дальневосточный проектный центр функционирует уже неполных четыре года, успешно выводя Хабаровский край на предоставление экспортных услуг за рубежом. О том, что это за организация, а также о совместной деятельности и успехах с Дальневосточной торгово-промышленной палатой и итогах года рассказали генеральный директор «Дальневосточного проектного центра» Никита Божок и вице-президент «Дальневосточной торгово-промышленной палаты» Петр Янченко.

- На сегодняшний день в нашей компании работает 25 высококвалифицированных специалистов, но мы стараемся увеличивать штат. Говоря об успехах, в конкурсе «Предприниматель года» нам удалось занять три номинации: «Народный предприниматель», «Компания года» и «Молодой предприниматель». За весь прошедший год нами были осуществлены около 50 как крупных проектов, наподобие Комсомольской набережной, так и проведение капитального ремонта социальных объектов, - сообщил Никита Сергеевич.

Как отметил генеральный директор проектного центра, в 2021 году впервые в ходе общения с Дальневосточной торгово-промышленной палатой компания обратилась в центр поддержки экспорта и заключила контракт с китайскими потребителями на проектирование русской деревни на северо-востоке Китая.

- Наша команда достаточно квалифицирована, - заключил гость эфира. - Многие кадры нашей организации в профессии более двадцати лет, но есть и молодые специалисты, пришедшие сразу после института. Эта синергия помогает нам применять опыт и знания, но в совокупности с новыми технологиями.

- Торгово-промышленная палата - очень узнаваемый институт в медиа. В этом ключе нам гораздо проще выходить на международные контракты, - в свою очередь сказал Петр Сергеевич. - У нас уже заключено множество соглашений со многими иностранными партнерами, не говоря уже о субъектах нашей страны. В палате состоит более 200 членов - все они крупные компании. Однако любой желающий может прийти на консультацию и получить всю интересующую информацию и помощь.

Петр Янченко, вице-президент «Дальневосточной торгово-промышленной палаты»

Петр Янченко, вице-президент «Дальневосточной торгово-промышленной палаты»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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