Михаил Дегтярев: «Ваша работа меня впечатляет» Фото: Максим МОЛОТОВ

Михаил Дегтярев поздравил энергетиков региона с их профессиональным праздником в цитадели всей дальневосточной энергосистемы – оперативно-диспетчерском управлении в энергетики России Востока.

Визит руководителя региона в святая святых энергетиков не случаен. Масштабные стратегические проекты по развитию края потребуют от энергосистемы максимального напряжения во всех смыслах. По образованию инженер, Михаил Дегтярев захотел лично посмотреть, как работает эта сверхсложная машина. Тем более что поводов целых три – Новый году, день энергетика и 100-летие самого ОДУ. Экскурсию по диспетчерскому центру проводил генеральный директор филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока Виталий Сунгуров.

Михаил Дегтярев: «Ваша работа меня впечатляет» Фото: Максим МОЛОТОВ

Губернатору продемонстрировали, как регулируются, направляются и распределяются колоссальные энергетические потоки всей восточной части России. Это зрелище само по себе завораживает – на огромной, почти 20-метровой стене от пола до потолка расчерчена вся схема всех без исключения энергетических объектов Приморья, Хабаровского края, ЕАО, Амурской области и республики Саха (Якутия). Это 39 электростанций, 561 электроподстанция и 649 линий электропередачи общей протяженностью 33 727 километров. ОЭС Востока связана с ОЭС Сибири и граничит с энергосистемой Китая.

- Уважаемые коллеги, примите поздравления с днем энергетика. 100 лет оперативно-диспетчерскому центру. А 101 год назад была утверждена программа ГОЭЛРО – она стала главной стратегией государства по созданию новой экономики, основанной на больших энергетических проектах. И сегодня дело это продолжается. Вы – партнеры правительству Хабаровского края, крупным компаниям, которые работают на Дальнем Востоке. Мы все благодарны вам за ваш труд. Мне показали сегодня оперативно-диспетчерское управление. Впечатляет. Современные технологии, очень светлые головы там работают, видно, что система серьезно развивается, - сказал в приветственной речи Михаил Дегтярев.

Губернатор вручил руководству благодарности правительства края. Но и сам не остался без подарка. Генеральный директор ОДУ Востока Виталий Сунгуров вручил ему эксклюзивный экземпляр издания «История оперативно-диспетчерских управлений всей России».

- Мы выражаем большие надежды на то, что вы нам поможете в реализации крупнейших проектов, которые запланированы в нашем крае. Это, конечно, восточный полигон БАМа, создание крупных предприятий, связанных с добычей меди, олова, золота и других полезных ископаемых, цементного производства, которое мы планируем запустить в районе Комсомольска-на-Амуре, развитие наших заводов – авиационного и судостроительного. Мы в вас уверены. Как сказал президент России Владимир Владимирович Путин, развитие энергетического комплекса должно опираться на национальные цели и задачи и интересы людей. Цели понятны, задачи определены, а в интересах людей – главное, чтобы дома всегда был свет, - добавил губернатор.

Руководитель компании отметил, что чувствует теплоту и дружественность визита главы региона и выразил уверенность, что в будущее краевая власть и энергетики пойдут синхронно.