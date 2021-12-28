В Хабаровском крае программа «рыбной помощи» полностью выполнена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда в начале ноября выяснилось, что осенняя путина на Амуре не позволила жителям из числа коренных народов запастись на зиму рыбой, Михаил Дегтярев дал поручение краевому правительству обеспечить адресную помощь представителям общин. С рыбопромышленниками были оперативно достигнуты договоренности. Свежемороженая кета и горбуша партиями пошли в районы. Всего в рамках программы было решено распределить 30 тонн рыбы.

Лососевые доставили в Хабаровский и Нанайский районы. Последнюю партию - три тонны - привезли в Амурский район в конце прошлой недели. Таким образом, губернатор сдержал свое обещание взять вопрос обеспечения КМНС рыбой на личный контроль и в кратчайшие сроки продемонстрировал конкретные результаты.

По словам главы региона, в первую очередь должны были быть защищены интересы наиболее социально незащищенных категорий населения из числа КМНС. Именно на помощь этим категориям и была направлена новая мера социальной поддержки. Так и случилось.

- Получилась очень своевременная поддержка. Люди почувствовали на себе, что не оставлены без внимания. Я знаю, что многие семьи получили рыбу и благодарят краевое правительство. Интересы простых людей не пострадали, адресная мера помощи малым народам уже начала работать и продолжит свое действие и в будущем. Потому что программа стала постоянной, - рассказал «КП» - Хабаровск» председатель ХКО «Объединение по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья» Леонид Сунгоркин.

За время действия программы более 3,3 тысячи жителей Хабаровского края из числа коренных малочисленных народов получили адресную помощь - свежемороженую кету и горбушу. Среди них - многодетные семьи, пожилые, инвалиды и одинокие родители.