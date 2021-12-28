Андрей Субботин: «Оборудование и персонал еще лучше можно найти только в Москве»

Кто бы что ни говорил, а Хабаровск - центр Дальнего Востока, где сконцентрированы все нововведения медицины: передовые технологии и первоклассное оборудование. В этом уверен Андрей Субботин, главный врач хабаровской Краевой клинической больницы №1.

- Я руковожу этим лечебным учреждением полгода и могу с гордостью заявить, что здесь работают настоящие профессионалы. Именно сюда привозят самых сложных пациентов не только со всего края, но и из соседней Еврейской автономной области. И да, те специалисты, которые трудятся в стенах больницы, по-настоящему хорошо знают и любят свою работу. В этом и я лично, и многочисленные пациенты убеждались не раз, - говорит Андрей Субботин.

Он отмечает: особенно себя проявляют врачи отделений пульмонологии. Сейчас на них возложена, пожалуй, как никогда высокая ответственность.

- Конечно, пандемия коронавируса влияет на нагрузку. К нам поступают на лечение, например, беременные женщины, у которых подтвердилось наличие ковида, и в таких случаях стоит задача помочь будущей маме и не навредить ребенку. Это очень сложная работа.

Сейчас Андрей Субботин заявляет: он понимает, в каком направлении двигаться ему самому и его коллегам. Улучшается техническая база. Так, например, только за 2021 год в лечебном учреждении появились новые томограф, маммограф, аппараты УЗИ, аппарат для гемодиализа и лабораторное оборудование.

Андрей Субботин: «Оборудование и персонал еще лучше можно найти только в Москве»

- Нам поступил компьютерный томограф. На деньги ненормированного страхового запаса мы также через аукцион отыграли приобретение еще одного аппарата 16-срезового. Он поступит до конца года. Кроме того, в планах переоснащение лаборатории. Мы понимаем, что сегодня в больнице по факту работает два отделения. Однако специалисты смогли разделить эффективно и оборудование, и персонал, и самое главное, что больные данный вид помощи получают без проблем.

Главврач отмечает: в больницу ежедневно поступают пациенты на плановую и экстренную госпитализацию. Регулярно людей доставляют вертолетами санавиации из отдаленных районов края. И поэтому врачи по праву могут считать себя лучшими за счет той каждодневной работы, которую они проделывают.

- Наверное, оборудование и персонал еще лучше можно найти только в Москве. Для нашего региона мы обеспечиваем доступный максимум и собираемся в предстоящем году продолжать активно развиваться. В начале года должно состояться большое событие - мы получим лицензию на трансплантацию почек.

После этого еще больше пациентов, нуждающихся в хирургическом лечении, смогут получать помощь, не покидая региона в поисках альтернативных лечебных учреждений.