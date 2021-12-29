Юрий Бойченко: «Хабаровский «Автопоезд здоровья» признан одним из лучших проектов в России»

Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Об итогах уходящего года и текущей эпидемиологической ситуации в Хабаровском крае рассказал министр здравоохранения региона Юрий Бойченко.

- Мы работаем в режиме максимальной нагрузки. Ковид заставил нас пересмотреть полностью и маршрутизацию, и работу многих учреждений. На данный момент 21 учреждение, оказывающее плановую помощь и профилактические осмотры, перепрофилировано в ковид-стационары. Также за все время зафиксировано более 120 тысяч заболеваний в регионе. Выздоровело чуть больше 112 тысяч, и около 10 тысяч находится на лечении. Более 563 тысяч человек в крае на данный момент вакцинированы, - сообщил гость эфира.

За текущий год открылось и 11 КТ-центров, причем компьютерные томографы устанавливались во всех наших организациях. Также край нарастил мощность своих ПЦР-лабораторий, то есть сейчас можно проводить и выдавать анализы в течение 24 часов.

- Основная задача министерства здравоохранения состоит в достижении стопроцентной вакцинации. Для достижения этой цели было осуществлено множество региональных проектов. Один из них «Автопоезд здоровья», который по результатам согласования с минздравом признан одним из лучших в России.