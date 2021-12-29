Александр Никитин: жители Хабаровского края должны иметь равные возможности

"Умный регион" повысит качество жизни в крае Фото: Сергей ПЯТКОВ

Вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин на эфире радио «КП – Хабаровск» заявил, что в 2022 году все населенные пункты региона будут обеспечены интернетом. Для этого по призыву краевого правительства объединились все региональные поставщики цифровых услуг. Цель этого – создание цифровой системы «Умный регион».

Что это за проект? «Умный регион» объединит в себе множество сервисов для экономии времени граждан и улучшения качества их жизни. Примерный размер инвестиций в этот проект – порядка 5 млрд рублей. Он будет создан по принципу государственно-частного сотрудничества и, помимо самих сервисов, будет включать в себя центр обработки и хранения данных, который будет расположен в Хабаровске.

- Кроме всего прочего, в «Умный регион» будет включен обновленный проект «Умных остановок», где будет возможность вызова полиции или скорой помощи. Также будет включен проект «Безопасный регион», который также будет связан с органами правопорядка. Вообще проект будет идти не просто в ногу со временем, а с опережением. Чтобы эта система не устаревала, а была актуальна продолжительное время, - рассказал «КП – Хабаровск» Александр Никитин.

«Умный регион» - это одна из задач, поставленных губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Таких задач множество. Это и привлечение инвестиций к социальным проектам, туризму, создание дополнительных рабочих мест, новые меры социальной поддержки и многое другое. Александр Никитин также рассказал в эфире радио «КП – Хабаровск» о принципе зеленого коридора для инвесторов в социальные проекты. Теперь для них нет необходимости посещать и правительство, и муниципалитет. Полностью зарегистрировать проект можно по принципу «одного окна» в Правительстве Хабаровского края.