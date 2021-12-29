Одни не справятся: медики Хабаровского края просят помощи волонтеров на новогодних каникулах

Медикам потребуется помощь добровольцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В настоящее время Хабаровский край впервые за год достиг среднероссийских уровней по заболеваемости коронавирусом. Суточный показатель - 33,4% заболевших на 100 тысяч населения. В группе от 15 до 29 лет за неделю произошло снижение темпов роста заболеваемости на 17%, среди школьников - на 7%, взрослого населения - на 5%. Коечный фонд загружен уже не на 90, а на 70%.

- В новогодние каникулы важно сохранить наметившуюся тенденцию, - отметил Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края.

Провести праздники с пользой - таков призыв краевого правительства. Мобильные пункты на каникулах будут открыты, график работы каждого из них можно будет узнать в официальных аккаунтах краевого минздрава.

Поликлиники и амбулатории с 3 по 6 января, а также 8 января будут работать по режиму субботы.

Медицинские организации на время новогодних каникул призывают в помощь волонтеров. Всего требуется порядка 900 добровольцев для работы в сall-центрах и пунктах вакцинации. Также требуются автоволонтеры развоза лекарств заболевшим, которые лечатся дома. На сегодняшний день добровольцами заявились 118 человек.

Обязательное условие для добровольцев - вакцинация от COVID-19. Координирует работу волонтеров Общероссийский народный фронт.

По состоянию на 29 декабря 2021 года от новой коронавирусной инфекции в крае привит 565 831 житель. С учетом людей, переболевших коронавирусом, коллективный иммунитет составляет 67%. По подсчетам специалистов, при нынешних темпах вакцинации необходимых показателей коллективного иммунитета Хабаровский край достигнет не ранее чем через шесть месяцев.