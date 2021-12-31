Уникальная работа специалистов высшего класса

Филиал начал работу в 1988 году и принимает на обследование и лечение пациентов со всего Дальневосточного федерального округа и Восточной Сибири, включая Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Еврейскую автономную область, Сахалинскую область, Камчатский край, Магаданскую область, республику Саха (Якутия).

Является признанным лидером в хирургическом лечении катаракты, глаукомы, заболеваний сетчатки у детей и взрослых. Единственное медицинское учреждение в регионе, выполняющее сложные операции при злокачественных опухолях глаза и его придаточного аппарата. В филиале проводят уникальные фемтолазерные операции по исправлению близорукости, дальнозоркости и астигматизма.

С момента создания в нем прошло обследование более одного миллиона трехсот тысяч пациентов. Было выполнено более 500 тысяч операций.

Клиника располагает самыми современными технологиями, позволяющими проводить лечение практически всех глазных заболеваний. Сегодня хабаровский филиал - единственное учреждение на Дальнем Востоке, где способны оперировать патологию глаз недоношенных детей, а также детей с врожденной катарактой и глаукомой.

15-16 тысяч человек в год проходят лечение в клинике. В филиале работают 340 сотрудников, среди них четыре доктора наук, профессора, три заслуженных врача России, девять кандидатов медицинских наук, 39 врачей высшей категории.

Уникальная работа специалистов высшего класса

Вот далеко не полный перечень оказываемых клиникой видов офтальмологической помощи:

- современное хирургическое лечение катаракты с помощью ультразвука, лазера, по технологиям бесшовных малых разрезов с имплантацией современных искусственных хрусталиков;

- ранняя диагностика и лечение глаукомы с использованием лазерных и микрохирургических технологий;

- косметические лазерные операции на веках, коже лица;

- комплексное лечение прогрессирующей близорукости у детей, косоглазия;

- новейшие эксимер-лазерные технологии исправления близорукости, дальнозоркости и любых видов астигматизма;

- операции на сетчатке и стекловидном теле, в том числе у пациентов с сахарным диабетом, с последствиями травм глаза.

Хабаровский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» - учреждение, обеспечивающее возможность и доступность получения офтальмологической помощи на высочайшем уровне.

С 2011 года хабаровский филиал внесен в национальный реестр «Ведущие учреждения здравоохранения России».

В клинику может обратиться любой гражданин, вне зависимости от региона проживания.