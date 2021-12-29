Цель одна — создать лучшую государственную поликлинику для хабаровчан

Что приходит на ум большинству людей, когда они слышат словосочетание «бесплатная стоматология»? Больно, долго и некачественно. Кажется, что за десятилетия люди свыклись с мыслью, что хорошая медицина доступна только за деньги. Бросить вызов этому стереотипу решились в хабаровской государственной стоматологической поликлинике № 25 «Ден-Тал-Из». Как именно удается буквально перевернуть на 180 градусов мировоззрение пациентов, «Комсомольской правде» рассказал и.о. главного врача медучреждения Василий Кравченко.

— Мне была поставлена главная цель — создать по-настоящему комфортные условия как для пациентов, так и для сотрудников поликлиники. И задач нужно было выполнить массу: провести ремонт, закупить оборудование и наладить саму систему взаимодействия врачей и пациентов, — рассказал Василий Кравченко.

Большая часть этого уже выполнена. В клинике заменили освещение, вентиляцию и коммуникации. Теперь в холле и кабинетах всегда тепло и уютно. Кроме того, было установлено современное и красивое оборудование, которое задействуется при лечении пациентов по полису ОМС.

Но как бы ни были удобны стоматологические кресла, в поликлинике все же главное место отводится персоналу. Врачи представляют главную ценность. Василий Кравченко, который и сам не одно десятилетие занимался врачебной практикой, уверен: хождение людей по кабинетам – пережиток прошлого. Один врач может сделать все, ну или практически все.

Цель одна — создать лучшую государственную поликлинику для хабаровчан

— Это удобно для всех. Если пациент может получить всю необходимую помощь у одного специалиста, это позволяет установиться доверительным отношениям. Да и врачу существенно проще работать с тем человеком, о проблемах которого он знает все. К тому же, стоматолог в этом случае единолично чувствует ответственность за конечное качество выполненной работы.

Одним из главных достижений уходящего года Василий Кравченко считает то, что удалось победить очереди.

— Испробовали четыре разных схемы. Сошлись на том, что нужно сначала всех отправлять к врачу-стоматологу для осмотра и составления развернутого плана лечения. В него входят гигиена, удаление, лечение, протезирование... Больше никаких талончиков. В регистратуре девочки помогут пациенту составить удобный график посещений. При этом в очереди у окошка стоять больше не надо. Запись производится по телефону.

Василий Кравченко признает: работы впереди еще очень много. Необходимо так отстроить систему, чтобы снизить уровень стресса у врачей. Важно следить за микроклиматом в кабинетах, качеством материалов и инструментов, эргономичностью условий работы. Это позволит стоматологам выполнять свои обязанности в комфортных условиях и с хорошим настроением. Выигрывают от этого все: и специалисты, и пациенты.

— Сейчас мне предлагают в коридорах поставить автоматы с кофе. Идея очень неплохая. Ведь приятно заходить в клинику, где стоит приятный аромат от свежесваренного напитка, а не запах медицинских растворов. И все же хочется, чтобы приходя к нам, пациентам не приходилось коротать время пусть даже с чашкой в руке на мягком диванчике, а они могли сразу пройти на прием к врачу. Именно к такому сервису мы сейчас стремимся.