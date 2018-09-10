Результаты выборов мэра Хабаровска 2018: большинство голосов набрал Сергей Кравчук

10 Сент. 01:03 2018-09-10T01:03:44+03:00

За кандидата от «Единой России» проголосовало 54 тысячи 593 человека

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В краевой столице завершился подсчет бюллетеней на выборах мэра Хабаровска 2018. Согласно результатам, лидирует действующий заместитель градоначальника, кандидат от «Единой России» Сергей Кравчук. Он набрал 39,97 процента голосов.

Как следует из таблицы предварительных итогов голосования, опубликованной региональной избирательной комиссией, второе место занимает предприниматель, кандидат от КПРФ Максим Кукушкин. Он набрал 23,85 процента голосов - за коммуниста свои голоса отдали 32 тысячи 577 человек. «Бронзу» мэрских выборов взял депутат регионального парламента, кандидат от ЛДПР Сергей Безденежных. Его результат - 20,86 процента - 28 тысяч 498 избирателей.

Замыкает список кандидат от «Справедливой России» Никита Михалев. Его предпочли 13 тысяч 586 человек - 9,95 процента.