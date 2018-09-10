Житель Комсомольска-на-Амуре гулял по городу с осколочной гранатой в кармане

10 Сент. 04:46 2018-09-10T04:48:06+03:00

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Жителя города Юности осудят за хранение боеприпасов. Мужчина привез осколочную гранату из Николаевска-на-Амуре, куда ездил на сезонные работы по обработке рыбы. Однажды он гулял по городу и забрел в заброшенное здание. При осмотре помещений 52-летний комсомольчанин нашел боеприпас.

- Задержанный два года хранил свою находку недалеко от своего дома в микрорайоне Таежный под трубами теплотрассы и вдоль обочины проезжей части дороги. При этом он периодически перепрятывал гранату. Однажды он взял ее с собой, когда отправился гулять по Комсомольску-на-Амуре, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Задержанный заходил в торговые центры, прохаживался по центральным улицам города. Вечером он собрался домой и решил поймать такси. К тому моменту мужчина успел выпить. Когда таксист поинтересовался у пассажира насчет денег, подозреваемый вытащил из кармана свой веский «аргумент». Водитель сразу ретировался из авто, спрятался на безопасном расстоянии и вызвал полицию.

Пока стражи порядка добирались до места, пассажир успел выйти из машины и отправился на торговую базу, расположенную рядом. Мужчину задержали и забрали у него гранату. Сейчас любитель боеприпасов ждет суда, а заброшенное здание в Николаевске-на-Амуре обследуют эксперты, чтобы убедиться, что опасных «игрушек» внутри него больше нет.