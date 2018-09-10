В Хабаровском крае создали Совет по развитию добровольчества

10 Сент. 06:25 2018-09-10T08:36:02+03:00

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В Хабаровском крае начнет работать Совет по развитию добровольчества (волонтерства). Основной его задачей будет поиск и устранение барьеров, мешающих развитию волонтерства. Также участники Совета будут консультировать по вопросам развития движения, разрабатывать и обощать рекомендации.

Как сообщили в комитете по молодежной политике правительства Хабаровского края, состав организации сформируют уже в сентябре этого года. В него войдут представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также руководители добровольческих движений и организаций региона.

На сегодняшний день в Хабаровском крае действуют более 100 добровольческих организаций, работают свыше девяти тысяч постоянно занятых волонтеров, большинство из них — это школьники и студенты. В целом количество жителей региона, вовлеченных в добровольческую деятельность, превышает 27 тысяч человек.