В Хабаровске еще один многоквартирник украсят граффити

10 Сент. 09:58 2018-09-10T10:02:56+03:00

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Жильцы дома № 49 на улице Запарина решили украсить свою многоэтажку граффити наподобие здания на улице Калинина, 38. Правда, во втором случае рисунок в стиле арт-нуво нанесут только на цоколь здания, а жильцы многоквартирника на улице Запарина решили разукрасить торцевую стену полностью.

- На днях, представители собственников дома встретились с хабаровскими художниками-урбанистами. Первые рассказали о своих идеях и пожеланиях. В итоге стороны договорились, что многоэтажку украсят рисунком с этническими мотивами. К слову, эти же художники скоро начнут разрисовывать дом на улице Калинина, 38, работы завершат этой осенью. Оформление фасада здания на улице Запарина закончится в 2019 году, - рассказали в НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта».

Жильцы дома №49 на улице Запарина собираются не только реставрировать фасад, но и сделать комплексный ремонт. В планах привести в порядок внутридомовые инженерные системы, а также установить автоматизированные счетчики. Деньги на эти работы выделят из уплаченных жильцами взносов на капитальный ремонт.