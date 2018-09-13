2018-09-13T06:37:11+03:00
Происшествия

Хабаровчанина за ночь ограбили два раза

Первый злоумышленник забрал серебряную цепочку, второй отнял кошелек
Ольга КИВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Хабаровчанина за ночь ограбили два разаХабаровчанина за ночь ограбили два разаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске двое грабителей по очереди напали на одного горожанина. При этом второй злоумышленник ограбил потерпевшего через 15 минут после своего предшественника. Мужчина в это время уже направлялся в отделение полиции, чтобы написать заявление.

- Происшествия случились ночью в районе остановки «Большая». Полицейским удалось выяснить, что налетчики знакомы друг с другом. Один из них в свои 27 лет и не раз привлекался к уголовной ответственности за грабежи, кражи и разбой. Второму только 21 год, а его биография уже испорчена судимостями за разбой и угон машины, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Первый подозреваемый сорвал с шеи потерпевшего серебряную цепочку стоимостью три тысячи рублей, а второй забрал кошелек, в котором лежали шесть с половиной тысяч рублей. Похищенное украшение и часть денег полицейские изъяли у задержанных. Против фигурантов возбудили уголовные дела по статье «Грабеж». Пока идет расследование они будут находиться под подпиской о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч