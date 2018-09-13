Хабаровчанина за ночь ограбили два раза

13 Сент. 06:33 2018-09-13T06:37:11+03:00

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В Хабаровске двое грабителей по очереди напали на одного горожанина. При этом второй злоумышленник ограбил потерпевшего через 15 минут после своего предшественника. Мужчина в это время уже направлялся в отделение полиции, чтобы написать заявление.

- Происшествия случились ночью в районе остановки «Большая». Полицейским удалось выяснить, что налетчики знакомы друг с другом. Один из них в свои 27 лет и не раз привлекался к уголовной ответственности за грабежи, кражи и разбой. Второму только 21 год, а его биография уже испорчена судимостями за разбой и угон машины, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Первый подозреваемый сорвал с шеи потерпевшего серебряную цепочку стоимостью три тысячи рублей, а второй забрал кошелек, в котором лежали шесть с половиной тысяч рублей. Похищенное украшение и часть денег полицейские изъяли у задержанных. Против фигурантов возбудили уголовные дела по статье «Грабеж». Пока идет расследование они будут находиться под подпиской о невыезде.