2018-09-15T05:34:26+03:00
Общество

Триста килограммов рыбы забрали полицейские у уличных торговцев

Рейды по излюбленным нелегалами местам будут продолжаться
Ольга МОРОЗОВА
Поделиться:
Триста килограммов рыбы забрали полицейские у уличных торговцевТриста килограммов рыбы забрали полицейские у уличных торговцевФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

Ход осенней кеты - особенно жаркое время для проверяющих. Работники городской администрации и полицейские наведываются в места несанкционированной торговли и забирают улов у продавцов-нелегалов. И зачастую встречают среди нарушителей одних и тех же доморощенных предпринимателей.

- Во время первого рейда нами совместно с сотрудниками полиции были составлены протоколы на лиц, ведущих незаконную торговлю. Во время второй проверки мы встретили тех же самых предпринимателей. Так как правонарушение было повторным, а у продавцов с собой не было документов, они отправились в отделение полиции для дальнейших разбирательств, - сообщила начальник отдела городского управления торговли Лариса Колмыкова.

Напомним, в июне краевой парламент по инициативе городских депутатов ужесточил наказание за несанкционированную торговлю. Продавцы получают штрафы от двух до трех тысяч рублей в первый раз, за повторное нарушение штраф увеличивается до пяти тысяч. Но, по всей видимости, дешевая рыба в стихийных точках пользуется такой популярностью у покупателей, что издержки в виде штрафов окупаются сполна. С 20 июня по 1 сентября было составлено более 240 протоколов.

Рейды будут продолжаться и дальше. Ближайшие пункты прибытия проверяющих - рынки в районе остановки «Судоверфь» и «Депо-2».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч