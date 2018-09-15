Триста килограммов рыбы забрали полицейские у уличных торговцев

15 Сент. 05:34 2018-09-15T05:34:26+03:00

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Ход осенней кеты - особенно жаркое время для проверяющих. Работники городской администрации и полицейские наведываются в места несанкционированной торговли и забирают улов у продавцов-нелегалов. И зачастую встречают среди нарушителей одних и тех же доморощенных предпринимателей.

- Во время первого рейда нами совместно с сотрудниками полиции были составлены протоколы на лиц, ведущих незаконную торговлю. Во время второй проверки мы встретили тех же самых предпринимателей. Так как правонарушение было повторным, а у продавцов с собой не было документов, они отправились в отделение полиции для дальнейших разбирательств, - сообщила начальник отдела городского управления торговли Лариса Колмыкова.

Напомним, в июне краевой парламент по инициативе городских депутатов ужесточил наказание за несанкционированную торговлю. Продавцы получают штрафы от двух до трех тысяч рублей в первый раз, за повторное нарушение штраф увеличивается до пяти тысяч. Но, по всей видимости, дешевая рыба в стихийных точках пользуется такой популярностью у покупателей, что издержки в виде штрафов окупаются сполна. С 20 июня по 1 сентября было составлено более 240 протоколов.

Рейды будут продолжаться и дальше. Ближайшие пункты прибытия проверяющих - рынки в районе остановки «Судоверфь» и «Депо-2».