К пострадавшим в Хабаровском крае туристам отправили группу спасателей на вертолете

19 Сент. 07:34 2018-09-19T07:34:25+03:00

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К туристам, которые сейчас находятся в Верхнебуреинском районе, летит группа спасателей. Экстремалы отправились туда ради сплава на байдарках по местным рекам. Увы, это развлечение для одного участника закончилось трагически. Мужчина погиб, после того, как лодка перевернулась.

- Сообщение о происшествии дежурные Центра управления кризисных ситуациях приняли сегодня утром, 19 сентября. Обратились сами пострадавшие по спутниковому телефону и сообщили, что находятся на реке Урми в районе поселка Сулук. В 13:00 группа спасателей отправилась на выручку туристам на вертолете МИ-8, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По предварительной информации, экстремалы не сочли нужным зарегистрировать свой маршрут в чрезвычайном ведомстве. Между тем, они отправились в трудноступный район, куда сложно добраться из-за отсутствия дорог. Кроме того, здесь высокая водность рек. Родственники туристов сообщили, что участники сплава - жители Биробиджана.

Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, с начала лета в крае случилось несколько происшествий с незарегистрированными группами туристов. Отдыхающие отправлялись в горы, решались на сплавы или пешие маршруты. В каждом из этих случаев, к сожалению, гибли люди.

Чтобы свести к минимуму такие риски в ГУ МЧС России и по Хабаровскому краю туристов информируют о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов и их имуществу. Специалисты МЧС России призывают граждан быть более ответственными за свою жизнь и жизнь своих близких, здраво оценивать все риски таких путешествий и обязательно регистрировать свои маршруты в подразделениях МЧС России.