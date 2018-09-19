Бывший мэр Хабаровска прокомментировал предложение работать в команде губернатора

19 Сент. 09:39 2018-09-19T09:39:06+03:00

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Губернатор Хабаровского края предложил экс-мэру дальневосточной столицы Александру Соколову вступить в ряды правительства региона. Шпорт сказал, что Александр Соколов принял приглашение, но сам бывший градоначальник дал свой комментарий только сейчас.

Напомним, что на своей последней пресс-конференции в должности мэра города Александр Соколов заявил, что рассматривает несколько вариантов применения своего опыта управленца. Среди них и общественная деятельность, и бизнес. На чем-то конкретном Александр Николаевич на тот момент не определился.

- У меня неоднократно спрашивали, почему я не стал участвовать в выборах мэра Хабаровска. Это мое право, это мой выбор и, думаю, что он сделан мною абсолютно своевременно и правильно. Считаю, что предложение поработать в команде губернатора дорого стоит. Естественно, впереди очень много перемен и дел, которые нужно будет сделать, развивая край, - сказал Александр Соколов, экс-мэр Хабаровска.

Напомним, что аналогичное предложение губернатор Хабаровского края сделал своему оппоненту Сергею Фургалу и участникам первого тура выборов главы региона.