23 Сент. 13:44 2018-09-23T13:44:37+03:00

В полицию поступило 17 сообщений о нарушении выборного законодательства в Хабаровском крае Фото: Александра ШОПЕНКО

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Второй тур выборов губернатора Хабаровского края завершился. В полицию за весь день поступило 17 сообщений о нарушении выборного законодательства.

- Все они будут рассмотрены в установленном законом порядке. Примерный срок - месяц. Результаты проверок по каким-то сообщениям, естественно, будут раньше, - сказал Олег Герасименко, заместитель начальника управления МВД России по Хабаровскому краю.

Конкретизировать, характер нарушений представитель краевого УМВД отказался, сославшись на то, что им дается юридическая оценка. Не назвал господин Герасименко и в отношении кого поступали кляузы.

- По всем фактам выехали наши следственно-оперативные группы, все зафиксировано, проводится проверка, - сказал представитель регионального МВД, отвечая на вопрос об угрозах чиновникам в районах края, добавив, что сейчас не может подтвердить или опровергнуть эту информацию.