Экзитпол во втором туре выборов губернатора Хабаровского края: Шпорт - 57%, Фургал - 43%
В регионе завершился второй тур выборов губернатора Хабаровского края. На выходе с участков избирателям предлагали заполнит анкету, в которой необходимо было сообщить: за кого вы отдали свой голос.
Согласно полученным данным, лидирует действующий глава региона и кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт. Его результат - 57 процентов. Оппонент главы региона и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал идет вторым со счетом в 43 процента.
Однако источник сообщает, что последние данные экзитполов были в 16:00 часов. Результаты следующие: Сергей Фургал - 38,1086 процента (абсолют - 6105 человек), Вячеслав Шпорт - 14,2385 процента (2281 человека). Не голосовали 565 человек, отказались отвечать 7069.
В обоих случаях отмечается, что эти данные предварительны и могут отличаться от итогов голосования.
Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Хабаровского края 2018»