Экзитпол во втором туре выборов губернатора Хабаровского края: Шпорт - 57%, Фургал - 43%

23 Сент. 14:08 2018-09-23T16:04:51+03:00

Данные подготовлены на основании опросов, которые проводились на выходе из избирательных участков

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В регионе завершился второй тур выборов губернатора Хабаровского края. На выходе с участков избирателям предлагали заполнит анкету, в которой необходимо было сообщить: за кого вы отдали свой голос.

Согласно полученным данным, лидирует действующий глава региона и кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт. Его результат - 57 процентов. Оппонент главы региона и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал идет вторым со счетом в 43 процента.

Однако источник сообщает, что последние данные экзитполов были в 16:00 часов. Результаты следующие: Сергей Фургал - 38,1086 процента (абсолют - 6105 человек), Вячеслав Шпорт - 14,2385 процента (2281 человека). Не голосовали 565 человек, отказались отвечать 7069.

В обоих случаях отмечается, что эти данные предварительны и могут отличаться от итогов голосования.