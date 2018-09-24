В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019

24 Сент. 09:10 2018-09-24T09:10:51+03:00

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В Хабаровском крае начался отопительный сезон 2018-2019 годов. Первую электростанцию, которая обеспечивает тепло в домах, запустили в Николаевске-на-Амуре. Она готова к работе в режиме максимальных нагрузок в осенне-зимний период предстоящего сезона. Энергетики выполнили для этого все ключевые технические мероприятия.

- На Николаевской ТЭЦ почти на 100 процентов выполнили объем текущих и капитальных ремонтов. В частности восстановили такие объекты, как турбоагрегат и турбогенератор №1, турбоагрегат №2 и дымовую трубу. В эти работы в общей сложности вложили более 90 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе АО «Дальневосточная генерирующая компания».

В подготовка к отопительному сезону в целом прошла хорошо. Так, на Николаевской ТЭЦ запаслись материалами, основным и резервным топливом, а также различными частями механизмов. Кроме того, персонал ТЭЦ прошел противоаварийные и противопожарные тренировки.