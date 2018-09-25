2018-09-25T09:12:15+03:00
Происшествия

Гинеколога в Хабаровском крае отправили в тюрьму за врачебную ошибку

По его вине пострадала роженица
Ольга КИВА
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Гинеколога в Хабаровском крае отправили в тюрьму за врачебную ошибкуГинеколога в Хабаровском крае отправили в тюрьму за врачебную ошибкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Врача из Нанайского района приговорили к ограничению свободы и лишению права заниматься медицинской деятельностью. Мужчина работал гинекологом и допустил врачебную ошибку, в результате которой роженице был нанесен тяжкий вред здоровью. Его вину признал мировой судья Нанайского района.

В судебном заседании первой инстанции установили, что подсудимый, имея большую практику и опыт работы в области акушерства и гинекологи, во время родов одной из пациенток выполнил свои обязанности ненадлежащим образом. У женщины были показания к экстренному оперативному родоразрешению, но осужденный не принял необходимые меры, чем навредил здоровью роженицы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры края, подсудимый не согласился с решением суда и решил его обжаловать. Однако приговор первой инстанции остался без изменений – лишение свободы сроком на один год и столько же времени запрет на занятия медицинской деятельностью в сфере акушерства и гинекологии, как в системе государственных органов здравоохранения, так и вне ее.

Приговор вступил в законную силу.

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