2018-09-25T09:43:40+03:00
Происшествия

С железнодорожные путей в Хабаровске исчезла часть комплектующих

В краже подозревают двух ранее судимых горожан
Ольга КИВА
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С железнодорожные путей в Хабаровске исчезла часть комплектующихС железнодорожные путей в Хабаровске исчезла часть комплектующихФото: Алексей БУЛАТОВ
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Строительная компания в Хабаровске стала жертвой воров. Представители организации рассказали, что похитители разукомплектовали железнодорожные пути. С одного участка пропали металлические элементы шпало-рельсовой конструкции. Потерпевшая сторона оценила ущерб в 17 тысяч рублей.

- Подозреваемых в краже удалось задержать с поличным. В багажнике автомобиля одного из фигурантов лежали железнодорожные костыли и 44 металлических подкладок под рельсы. В салоне авто обнаружили ломы, с помощью которых предположительно удалось совершить преступление, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержали троих фигурантов. Одному из них 45 лет, у него есть судимости за кражи, второму - 34 года, его привлекали за кражи грабеж, третьему только 22 и до сих пор он не попадал в поле зрения правоохранителей. Старшие подельники уже не в первый раз зарятся на железнодорожные комплектующие. Полицейские выяснили, что они причастны к аналогичным преступлениям, которые случились в августе и сентябре. Похищенное фигуранты сдавали в пункт приема вторсырья, а вырученные деньги тратили по своему усмотрению.

Против задержанных возбудили уголовные дела по статье «Кража». Наказание за это преступление – лишение свободы на срок до пяти лет. Во время следствия задержанные будут находиться под подпиской о невыезде.

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