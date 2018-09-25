С 1 октября Комсомольск-на-Амуре лишится трамвая

25 Сент. 10:36 2018-09-25T10:36:26+03:00

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Путепровод в районе дома №61 на проспекте Мира, из-за которого закрывают движение трамваев в Комсомольске-на-Амуре, находиться рядом с трамвайным парком. Проще говоря, всему электротранспорту города Юности для того, чтобы выйти на линию необходимо переехать мост, признанный не так давно аварийным.

- Еще зимой хотели отремонтировать этот путепровод, но денег так и не нашли - рассказывает Иван Лаврентьев, пресс-секретарь администрации Комсомольска-на-Амуре. - Теперь ездить через него просто опасно, поэтому было принято решение о закрытии движения трамваев.

Дату, когда трамваи прекратят движение назвали. Это случится 1 октября, а вот второй даты, - когда движение электротранспорта возобновиться в городской администрации так и не обозначили.

В социальных сетях жители города Юности свой трамвай уже успели похоронить, многие считают, что это закономерный итог развития электротранспорта в городе. Дело в том, что не так давно трамвайное управление Комсомольска-на-Амуре едва не обанкротилось. Выйти из процедуры банкротства ему удалось только после закрытия маршрута №5 и продажи 15 километров рельсов. За счет этого предприятию удалось погасить 20-миллионные долги по налогам. Для того чтобы оптимизировать затраты руководство управления планировало сократить штат почти на треть, уволив около 80 сотрудников трамвайного парка.