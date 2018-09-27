На Камчатке построили новый завод по переработке минтая

СЕГОДНЯ 12:51 2018-09-27T12:51:33+03:00

В этот проект вложили почти 300 миллионов рублей

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На Камчатке в селе Устьевое построили новый завод по переработке минтая. Мощностей этого предприятия хватит для выпуска 100 тонн готовой продукции в сутки. Благодаря заводу в крае появится 340 новых рабочих мест. В общей сложности в реализацию этого проекта инвестировали почти 300 миллионов рублей.

- В ассортименте продукции нового завода будут представлены филе индивидуальной заморозки и блочное, стейки, тушки потрошенные, а также рыбный фарш и рыбная мука из минтая, трески и лососевых пород рыб, - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минвосторазвития.

На территории предприятия обустроили производственные цеха, холодильное и машинное отделения, общежитие для работников и участок РМУ. Для оснащения использовали японское и немецкое оборудование по производству муки и рыбного жира, филе и фарша из минтая.