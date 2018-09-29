Житель Комсомольска обокрал маму своей подруги

СЕГОДНЯ 04:30 2018-09-29T04:30:25+03:00

Парень стащил украшения и деньги женщины, пока ее дочь была в другой комнате

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Накануне 37-летняя жительница города Юности обратилась в отделение полиции с заявлением о краже. Она сообщила правоохранителям, что из ее квартиры бесследно пропали нательный крест, кольцо и деньги. Как такое могло произойти, она не понимала, поэтому пришла за помощью к правоохранителям. Ущерб она оценила в 80 тысяч рублей.

Когда сотрудники ведомства начали расследование, под подозрение попал 22-летний знакомый дочери потерпевшей. Молодого человека задержали. Тем более, что до это случая комсомольчанина судили за аналогичное преступление.

В итоге выяснилось, что вечером задержанный приходил в гости к своей знакомой. Ее мама в это время была на работе. Когда девушка вышла из комнаты, гость стащил из шкафа драгоценности и деньги.

- Похищенные золотые украшения фигурант сдал в ломбард, денежные средства потратил. Полицейскими принимаются меры к выемке ювелирных изделий, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По статье «Кража» стражи правопорядка возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания до суда.