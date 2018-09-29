В Хабаровском крае продолжают искать бесследно пропавшего рыбака

СЕГОДНЯ 07:29 2018-09-29T07:29:42+03:00

Пожилой мужчина пропал несколько дней назад, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно

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26 сентября житель Солнечного района ушел с места рыбалки, которая располагалась в районе воинской части, и не вернулся. Тревогу забила на следующий день дочь пожилого мужчины 1939 года рождения. Женщина обратилась в местное отделение полиции. Правоохранители, свою очередь, передали информацию сотрудникам Центра управления в кризисных ситуациях краевого МЧС. Спасатели приступили к поисковой операции вчера, 28 сентября.

- За минувшие сутки прибывшими спасателями Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудниками полиции и администрации района, военнослужащими было обследовано около 12 квадратных километра лесного массива. Итого нарастающим итогом осмотрено 22 квадратных километра территории, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

К сожалению, поиски, в которых принимали участие 48 человек и 7 единиц техники, не привели ни к каким результатам. Работы продолжаются.