Консультации врачей получат жители Хабаровска на «Всемирном дне ходьбы»

СЕГОДНЯ 08:54 2018-09-29T08:54:45+03:00

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6 октября в Хабаровске пройдет акция, приуроченная к «Всемирному дню ходьбы». Организаторы обращают внимание на то, что основная задача мероприятия – это популяризировать ходьбу, как одного из самых естественных, простых и не требующих посторонней техники, видов спорта. Конечно, не обойдется и без пропаганды здорового образа жизни, которое поможет хабаровчанам поддерживать спортивную форму в любом возрасте. Самое масштабное мероприятие пройдет в парке «Динамо» в 11:00. Акция распространится во всех районах города.

Более того, на всех территориях будут работать профессиональные спортивные инструкторы, которые обеспечат безопасность всех участников акции.

- Кроме того, они расскажут о пользе физической активности, о профилактике заболеваний. В акции могут принять участие все желающие, - отметили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Городской парк «Динамо» (сбор у главного входа), 11:00.

Центральный район – городские пруды по ул. Пушкина, 12:00.

Индустриальный район – спортивная площадка на ул. Малиновского, 40, 12:00.

Железнодорожный район – стадион школы № 77, 11:00.

Краснофлотский район – парк «Северный», 11:00.

Кировский район – вход на стадион имени В.И. Ленина (в районе фонтана), 12:00.