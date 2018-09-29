2018-09-29T10:21:35+03:00
Происшествия

В Хабаровске осудили младшего сержанта, который ударил солдата за непослушание

По мнению осужденного, парень плохо патрулировал и возражал его замечаниям, поэтому получил по лицу
Элина ОГАНЕСЯН
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В Хабаровске осудили младшего сержанта, который ударил солдата за непослушаниеВ Хабаровске осудили младшего сержанта, который ударил солдата за непослушаниеФото: Татьяна КОЛОКОЛОВА
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Происшествие случилось еще в феврале этого года. Сергей тогда был военнослужащим войсковой части 16788 в должности младшего сержанта. Ближе к вечеру в ангаре между ним и другим парнем возник конфликт. Сергей посчитал, что «коллега» не надлежащим образом патрулировал территории. На этом претензии не закончились. Сержанту показалось, что его оппонент в ходе беседы дерзил ему и возражал на сделанные замечания. В итоге зачинщик ссоры ударил солдата по лицу.

- Он причинил ему легкий вред здоровью в виде вдавленного перелома передней стенки левой гайморовой (верхнечелюстной) пазухи, - рассказали в пресс-службе 57 военного следственного отдела СК России Восточного военного округа.

В ведомстве отметили, что доказательств собрали достаточно для того, чтобы вынести приговор. В итоге гарнизонный суд назначили сержанту наказание в виде штрафа 45 тысяч рублей.

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