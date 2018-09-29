Спецназ ВВО захватил машину с ценными документами условного противника в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 12:04 2018-09-29T12:04:24+03:00

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Военнослужащие специального назначения ВВО накануне стали участниками тактико-специального ученья. Оно проходило в Хабаровском крае. Задачи перед сотрудниками стояли непростые. Сперва нужно было десантировать в тыл «врага», спрыгнув с вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор». Участники учения использовали современную парашютную систему «Арбалет-2». Дальше еще сложнее. Нужно было организовать засаду, а затем захватить машину с ценными картами и документами штурмом. Самое главное здесь было максимально незаметно передвигаться и уничтожить диверсионно-разведывательную группу.

- Затем военнослужащие совершили марш-бросок по пересеченной местности в район эвакуации, где под прикрытием дымовой завесы на бронеавтомобиле «Тайфун» убыли в исходный район, - отметили в пресс-службе ВВО.

Для правдоподобности на учении использовались холостые боеприпасы, средства имитации и дым.