2018-09-29T12:04:24+03:00
Политика

Спецназ ВВО захватил машину с ценными документами условного противника в Хабаровском крае

Учения дали возможность отработать скрытое передвижение и организацию засады
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Спецназ ВВО захватил машину с ценными документами условного противника в Хабаровском краеСпецназ ВВО захватил машину с ценными документами условного противника в Хабаровском краеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
Изменить размер текста:

Военнослужащие специального назначения ВВО накануне стали участниками тактико-специального ученья. Оно проходило в Хабаровском крае. Задачи перед сотрудниками стояли непростые. Сперва нужно было десантировать в тыл «врага», спрыгнув с вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор». Участники учения использовали современную парашютную систему «Арбалет-2». Дальше еще сложнее. Нужно было организовать засаду, а затем захватить машину с ценными картами и документами штурмом. Самое главное здесь было максимально незаметно передвигаться и уничтожить диверсионно-разведывательную группу.

- Затем военнослужащие совершили марш-бросок по пересеченной местности в район эвакуации, где под прикрытием дымовой завесы на бронеавтомобиле «Тайфун» убыли в исходный район, - отметили в пресс-службе ВВО.

Для правдоподобности на учении использовались холостые боеприпасы, средства имитации и дым.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровске осудили младшего сержанта, который ударил солдата за непослушание
Консультации врачей получат жители Хабаровска на «Всемирном дне ходьбы»
В Хабаровском крае продолжают искать бесследно пропавшего рыбака
Правительство Хабаровского края сложило свои полномочия
Житель Комсомольска обокрал маму своей подруги
Погода в Хабаровске на 29 сентября 2018 года: днем до +20 градусов, без осадков
В Еврейской автономии в аварии погибла пассажирка поломавшейся машины
Похитителя чугуна в Хабаровске выследили с помощью видеонаблюдения
За разбойное нападение на автосервис в Хабаровске ответил бывший работник
На Сахалине нашли подозреваемого в убийстве бомжа
В Хабаровске пустят автобусы по улице Бойко-Павлова
В порт Ванино Хабаровского края прибудут новые морские паромы
В Хабаровске устроят показательные выступления по японским боевым искусствам
Молодого человека из Комсомольска-на-Амуре осудят за покупку наркотика через интернет
В Хабаровском крае насчитали больше 100 женщин с именем Октябрина и одного мужчину по имени Октябрь
В Хабаровске пройдет форум для предпринимателей «Перспективы бизнеса в центрах экономического роста»
В Хабаровском крае больше суток ищут пропавших рыбака и грибника
В Хабаровском крае подростка обвиняют в грабеже
К концу 2018 года «Обход Хабаровска» будет готов на 30 процентов