2018-09-30T04:31:52+03:00
Спорт

Футболисты хабаровского СКА сыграют с командой «Факела» 30 сентября

Игра между соперниками станет 28 по счету
Ольга КИВА
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Футболисты хабаровского СКА сыграют с командой «Факела»Футболисты хабаровского СКА сыграют с командой «Факела»Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
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Сегодня, 30 сентября, игроки хабаровского СКА встретятся на поле с соперниками из футбольного клуба «Факел». Матч пройдет на стадионе имени Ленина, начало в 18:00. Тем, кто уже точно знает, что пойдет поболеть за любимую команду, стоит учесть, что температура вечером опустится до +17 градусов.

- Игра пройдет в рамках 14-го тура Олимп-Первенства ФНЛ по футболу сезона 2018-2019 годов. Арбитром игры назначен 27-летний Роман Софьян - один из самых молодых судей, обслуживающих матчи Олимп-Первенства ФНЛ. Предстоящая встреча в краевой столице будет для рефери из Москвы третьим матчем в подэлитном российском дивизионе. Ранее, Сафьян ни разу не принимал участие в играх хабаровского СКА, - говорится в сообщении, размещенном на сайте ФК «СКА-Хабаровск».

Эта игра станет для соперников 28-й по счету. До этого хабаровчане побеждали девять раз, а воронежцы – семь. В ничью команды сыграли 11 раз.

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