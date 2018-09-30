2018-09-30T08:58:12+03:00
Экономика

Рационализаторы сэкономили больше 24 миллионов рублей предприятию из Комсомольска-на-Амуре

Авторы полезных идей - работники организации
Ольга КИВА
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Рационализаторы сэкономили больше 24 миллионов рублей предприятию из Комсомольска-на-АмуреРационализаторы сэкономили больше 24 миллионов рублей предприятию из Комсомольска-на-АмуреФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В организации Комсомольска-на-Амуре практикуют метод экономии за счет кайдзен-предложений, суть которых заключается в улучшении работы компании. Высказать свои рационализаторские идеи могут сами работники предприятия, задействованные непосредственно в производственном процессе.

- За шесть месяцев 2018 года предприятие стало лидером по количеству принятых от работников кайдзен-предложений. За это время подали одну тысячу 782 предложения. Для сравнения – за тот же период прошлого года поступило немного больше тысячи идей, за счет частичной реализации которых удалось сэкономить больше 24 миллионов рублей, - говорится в сообщении на сайте ПАО «Компания «Сухой».

Среди успешных кайдзен-предложений те, что касались экономии электроэнергии. Так, в заточном помещении постоянно включен свет, потому что работники цеха, уходя, забывают его выключать. Из-за этого было много расходов на оплату электроэнергии и часто приходилось менять лампы. Один из работников цеха Виталий Поламарчук предложил установить в заточном помещении датчик движения.

Александр Васкин, оператор станков с ЧПУ цеха № 1, предложил изготовить универсальное приспособление для мелких деталей. Это помогло уберечь стол от повреждений и свести к нулю поломку инструментов. Раньше в процессе изготовления мелких деталей из заготовки лист необходимо было снять с тисков и делать разметку деталей на столе.

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