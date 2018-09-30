СЕГОДНЯ 07:21 2018-09-30T07:22:11+03:00

Пожар в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре: для эвакуации пострадавших понадобилась автолестница Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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Вчера днем, 29 сентября, в жилом доме на улице Хетагуровской случился пожар. Прибывшим огнеборцам предстояло «сражение» со стихией на втором этаже здания. В помещении в это время находились взрослые люди и дети, для спасения которых понадобилась в том числе и автолестница.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 12:45. На помощь к погорельцам направили 18 человек и шесть единиц техники.

Из задымленного помещения эвакуировали 12 человек, среди них пять детей. Еще 22 жильца дома самостоятельно вышли на улицу. Пожарным понадобилось почти 40 минут, чтобы полностью потушить огонь, из-за которого в квартире пострадали домашние вещи и бытовая техника. Погибших и пострадавших людей нет. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

Причины и виновного в происшествии установят во время проверки, которую проводят сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.

Жителям региона напоминают, что в случае происшествия нужно звонить по телефонам «101» или «112».