На Камчатке продавщицу в магазине ударили камнем по голове

СЕГОДНЯ 12:38 2018-09-30T12:38:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В краевой столице задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на продавщицу магазина. Женщина, как обычно, выполняла свою работу и успела наторговать на 20 тысяч рублей. Однако она в одно мгновенье лишилась всей выручки вместе с кассовым аппаратом из-за одного стремительного посетителя.

- По версии следствия, мужчина вбежал в магазин, расположенный на улице Пограничной, ударил продавщицу камнем по голове и скрылся с места преступления, прихватив в собой кассовый аппарат с деньгами, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

Злоумышленника задержали по горячим следам, похищенное у него изъяли. Под подозрением оказался 27-летний житель краевой столицы, у которого уже есть судимости. Против парня завели уголовное дело по статье «Разбой». Пока будет идти расследование фигурант будет находиться в изоляторе временного содержания.