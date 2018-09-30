2018-09-30T12:38:57+03:00
Происшествия

На Камчатке продавщицу в магазине ударили камнем по голове

Пока женщина приходила в себя, неизвестный вынес кассу
Ольга КИВА
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На Камчатке продавщицу в магазине ударили камнем по головеНа Камчатке продавщицу в магазине ударили камнем по головеФото: Иван ВИСЛОВ
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В краевой столице задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на продавщицу магазина. Женщина, как обычно, выполняла свою работу и успела наторговать на 20 тысяч рублей. Однако она в одно мгновенье лишилась всей выручки вместе с кассовым аппаратом из-за одного стремительного посетителя.

- По версии следствия, мужчина вбежал в магазин, расположенный на улице Пограничной, ударил продавщицу камнем по голове и скрылся с места преступления, прихватив в собой кассовый аппарат с деньгами, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

Злоумышленника задержали по горячим следам, похищенное у него изъяли. Под подозрением оказался 27-летний житель краевой столицы, у которого уже есть судимости. Против парня завели уголовное дело по статье «Разбой». Пока будет идти расследование фигурант будет находиться в изоляторе временного содержания.

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