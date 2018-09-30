2018-09-30T10:31:28+03:00
Происшествия

Пожар в бане в Хабаровском крае: деревянная постройка сгорела полностью

Человеческих жертв, к счастью, нет
Ольга КИВА
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Пожар в бане в Хабаровском крае: деревянная постройка сгорела полностьюПожар в бане в Хабаровском крае: деревянная постройка сгорела полностьюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня ночью, 30 сентября в поселке Галичный случился пожар. Горела деревянная баня на улице Советской. Спасти постройку не удалось, ее полностью уничтожил огонь, к счастью, погибших и пострадавших нет.

- Информация о происшествии поступила на пульт пожарно-спасательной службы Комсомольска-на-Амуре в 00:22 по местному времени. К месту происшествия направили группу пожарных в количестве восьми человек и две единицы техники, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Прибывшие огнеборцы начали тушить охваченную огнем баню и одновременно с этим обеспечивали защиту рядом стоящего дома. Примерно через 40 минут пожар удалось локализовать, а ещё через час получилось потушить его полностью .

Сейчас идет проверка случившегося, после которой сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России установят причины возгорания и виновного.

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