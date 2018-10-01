Для детей в Хабаровском крае организуют смену «Мы - братство во Христе!»

СЕГОДНЯ 03:50 2018-10-01T03:50:44+03:00

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В детском оздоровительном лагере «Энергетик», расположенном в селе Бычиха, пройдет осенняя смена для детей под названием «Мы — братство во Христе!». Ее проведут с 30 октября по 5 ноября в рамках православного молодежного лагеря.

Для ребят подготовили насыщенную программу. Так, отдыхающие смогут поучаствовать в богослужениях, заниматься в творческих кружках, обучаться на мастер-классах. Для детей организуют арт-встречи и спортивные турниры, а также «зарницы» и походы. За время смены ребята найдут новых друзей и пообщаются с интересными людьми, - прокомментировали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Во время смены ребята подготовят и защитят социальные проекты. Победители конкурса проектов получат материальную поддержку и возможность реализовать свою идею.

Участвовать в осенней смене могут дети в возрасте от 8 до 16 лет. Запись уже идет. Стоимость путевки составляет восемь тысяч 500 рублей. Родительское собрание состоится 8 октября в 19:00 по адресу: улица Тургенева, 24/1 (Кафе «2 рыбы»). Справки по телефону: 8-909-821-65-23.